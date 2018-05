Gute Vorbereitung wird belohnt

vor 38 Min.

Die Athleten der KTV Ries gewinnen bei den bayerischen Meisterschaften in Pfuhl vier Medaillen im Mehrkampf. Dabei gelingt dem jungen Simon Kraus eine erfolgreiche Premiere in der Männerkonkurrenz

Bei den diesjährigen bayerischen Meisterschaften in Pfuhl gewannen die Starter der KTV Ries mehrere Medaillen. Neben den Senioren konnten auch im Jugendbereich schöne Erfolge erzielt werden. Zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen standen nach einem langen Wettkampfwochenende auf der Habenseite der Turner des Rieser Leistungszentrums.

Höhepunkt für die Zuschauer bildete wie jedes Jahr der Kampf um den Titel bei den Männern, also Altersklasse 18+, am Samstagabend. Für die KTV trat in diesem Jahr nur Simon Kraus an, da alle anderen vorgesehenen Starter verletzungsbedingt oder aus privaten Gründen absagen mussten. Für Kraus waren es die ersten Meisterschaften bei den Männern und er machte seine Sache durchwegs gut. Obwohl er nur an vier der insgesamt sechs Geräte an den Start ging, holte er sich noch den zwölften Platz im Gesamtklassement und wurde damit sogar bester Vierkämpfer im Teilnehmerfeld. Vor allem am Barren, wo er mit 11,10 Punkten seine beste Wertung erzielen konnte, war er auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, die schlussendlich um die Podestplätze kämpfte. Auch an Seitpferd, Ringe und Sprung konnte er überzeugen, wobei ihm hier noch teilweise die Schwierigkeit der Elemente fehlte, um eine noch bessere Platzierung zu erreichen.

Am Sonntagvormittag waren dann die Turner des Bayern-Cups an der Reihe. In der Altersklasse der 11- bis 13-Jährigen erreichte Jochen Engelbrecht mit 47,15 Punkten den 15. Rang, Lorenz Grimmbacher landete mit 43,75 Punkten auf Platz 16. Am Boden gab es für Jochen mit 11,05 Punkten die höchste Wertung, während Lorenz am Sprung mit 9,05 Punkten sein bestes Resultat hatte.

Eine Altersklasse höher, bei den 14- bis 15-Jährigen, vertrat Noah Lang die Farben der KTV. Mit sehr guten 65,35 Punkten sprang für ihn der vierte Platz heraus. Dabei fehlten nur drei Zehntel auf Rang drei. Auch bei ihm war das beste Ergebnis am Boden. Hier erzielte er 11,95 Punkte, knapp gefolgt von seinem Barrenergebnis mit 11,65 Zählern, was das drittbeste an diesem Tag war.

Nochmals eine Altersstufe weiter, bei den 16- und 17-Jährigen, gingen für die KTV Clemens König und Daniel Wegert an die Geräte. Mit 68,90 Punkten gelang Clemens König hier der Sprung aufs Podest. Und dort ging es denkbar knapp zu. Nur 15 Hundertstel fehlten ihm auf den Sieger und sogar nur fünf Hundertstel auf Rang zwei. Mit 12,30 Punkten gelang ihm dabei sensationell der Tagessieg am Pauschenpferd. Alles in allem ein super Ergebnis, welches durch den zehnten Platz von Daniel Wegert noch abgerundet wurde. Auch er holte sich einen Gerätesieg. Mit 13,00 Punkten am Barren setzte er die Messlatte hoch und sicherte sich damit die Goldmedaille an seinem Paradegerät.

Am Nachmittag ging es dann für die älteren Turner um die Titel. Hierbei waren mit Roland Hagner und Wilfried Hofer zwei Turner der KTV vertreten, die in der Vorwoche schon mit großartigen Ergebnissen von den deutschen Meisterschaften heimgekehrt sind. An diesem Tag wurden sie dann noch von Wolfgang Gallenmüller verstärkt. In der AK 45-49 war Roland Hagner nach seinem Bronzerang in der Vorwoche der klare Titelaspirant. Dieser Erwartung wurde er auch vollauf gerecht und sicherte sich mit 46,95 Punkten souverän den Meistertitel. Den Grundstein legte er dabei mit einer Wertung von 12,80 am Boden, sowie einer 12,30 am Barren. Mit 11,15 am Pferd und 10,70 Punkten am Sprung komplettierte er seinen Wettkampf.

Ebenfalls Favorit in seiner Altersklasse wäre im Normalfall Wilfried Hofer gewesen. Der KTV-ler war aber noch gehandicapt durch seine Verletzung, die er sich bei den deutschen Titelkämpfen zugezogen hatte. Daher ging er nur an zwei von vier Geräten an den Start, weshalb am Ende nur Rang drei heraussprang. Trotzdem wusste er am Barren mit 9,50 und am Reck mit 10,80 Punkten zu überzeugen.

Der Dritte im Bunde, Wolfgang Gallenmüller, konnte sich dann zum wiederholten Mal den Titel in seiner Altersklasse erkämpfen. Mit einer 10,50 am Boden erzielte er die höchste Wertung und mit 9,95 verfehlte er am Sprung nur knapp die 10-Punkte-Marke. 8,15 am Barren und 9,00 Zähler am Reck waren die weiteren Ergebnisse, mit denen er sich letztendlich den Sieg holte. (thfr)

