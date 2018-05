Härtetest für die jüngsten Gerätekünstler

vor 41 Min.

KTV Ries mit fünf Nachwuchsathleten bei der bayerischen Meisterschaft in Pfuhl. Die Platzierungen in den Altersklassen 7 und 8 können sich sehen lassen

Bei den bayerischen Einzelmeisterschaften der Kunstturner in Pfuhl gaben die jüngsten Leistungsturner der KTV Ries eine sehr gute Visitenkarte ab.

In der AK 7 turnten Elias Preventis und der erst fünfjährige Luke Kattner ihren ersten größeren Wettkampf sehr überzeugend. Luke, der jüngste Teilnehmer des Feldes, präsentierte unbekümmert seine Übungen und zeigte bereits an den Ringen mit einer Wertung von 8,4 Punkten und am Sprung (8,75 Punkten) sein Talent. Auch die weiteren Geräte absolvierte der Turnfloh sehr solide und wurde im Endklassement mit einem hervorragenden zehnten Platz belohnt. Sein Trainingspartner Elias startete an den Ringen mit einer 8,2 ebenfalls fulminant in den Wettkampf und erhielt anschließend für seinen souveränen Sprung mit 9,05 Punkten seine höchste Wertung. Auch am Barren zeigte er mit einer 8,2 eine elegante Übung. Dieses starke Wettkampfniveau konnte der Rieser an den folgenden Geräten nicht ganz halten. Elias musste am Pauschenpferd (6,7 Punkte) und am Reck (7,0 Punkte) kleine Unsicherheiten in Kauf nehmen und am Boden schlichen sich leichte Spannungsfehler ein, die das Kampfgericht mit einer 7,3 hart bestrafte. Damit erreichte Elias in einem starken Teilnehmerfeld einen hervorragenden siebten Platz. Tolle Ausbeute der Rieser Youngster, musste man doch im Vorfeld auf Niklas Weinig, den stärksten Rieser dieser Altersklasse, wegen Verletzung verzichten.

Die AK 8 startete am Reck in den Wettkampf. Hier turnte mit Kilian Koch, Simon Böhm und Max Schäff ein Trio aus dem Leistungszentrum der KTV Ries. Während Max mit 6,4 und Simon mit 6,6 Punkten solide in den Wettkampf starteten, zeigte Kilian mit einer hervorragenden 7,8 die zweithöchste Wertung an diesem Gerät. Am Boden kam Simon nicht zurecht und musste sich mit einer 3,9 begnügen, während seine Teamkameraden hier ordentliche 6,2 und 6,65 abräumten. Vor allem am Pauschenpferd machte sich der verletzungsbedingte Trainingsrückstand von Max bemerkbar. Während Simon mit 6,2 und Kilian mit 7,9 erfolgreich waren, musste sich Max mit 4,2 Punkten zufrieden geben. An den Ringen und am Sprung zeigte sich das Trio stabil und erhielt durchwegs Wertungen zwischen 7,5 und 8,6 Punkten. Zum Schluss musste das talentierte Trio am Barren sein Können unter Beweis stellen. Schweizer Handstand mit Handstandschwünge sowie Spitzwinkelstütz sind hier gefragt. Simon erturnte sich 5,8 und Max 6,0 Punkte. Kilian ist bei den Handstandschwüngen etwas voraus und erreichte stolze 7,7 Punkte. Somit erturnte der Nördlinger in der Endabrechnung Platz fünf, Simon Platz 15 und Max Platz 18. Die harte und intensive Vorbereitung mit ihren Trainern Nicole Hahn und Andreas Weinig waren der Schlüssel für das tolle Abschneiden bei diesen bayerischen Meisterschaften. (rgr)

