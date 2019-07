vor 42 Min.

Hainsfarth und Möttingen siegen hoch

Die Mannschaften aus dem Landkreis absolvieren momentan ihre Vorbereitungsspiele für die kommende Saison. So sind die Partien am Wochenende ausgegangen

Von Klaus Jais

In der Vorbereitung führen die Fußballvereine im Landkreis momentan verschiedene Testspiele durch. So verliefen die Partien:

Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen hat sein Vorbereitungsspiel beim Kreisklassisten Lauber SV mit 6:0 gewonnen. Simon Hopfenmüller eröffnete in der 22. Minute den Torreigen. Danny Draxler verwandelte einen Strafstoß nach 31 Minuten zum 0:2-Pausenstand. Gleich nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Norbert Süß erhöhte Jörg Strauß auf 3:0. Der bereits nach 32 Minuten für Lukas Deubler eingewechselte Matthias Eichberger schnürte danach einen Hattrick (53./85./88.). SV Holzkirchen-Trainer Mario Brettschneider wechselte im Laufe der zweiten Halbzeit die Spieler Dominik Rau, David Schmid und Tobias Demel ein.

Der TSV Möttingen gewann sein Vorbereitungsspiel gegen den SV Hausen-Schopflohe mit 10:0. Fabian Lang hatte mit einem Eigentor den Torreigen in der neunten Minute eröffnet. Bis zur Pause erhöhten Neuzugang Deniz Karabal, Paul Bissinger, Manuel Oßwald und Marius Schmidt auf 5:0. Zur Pause wechselte TSV-Trainer Johann Kleebauer fast die komplette Mannschaft aus. Das nächste Tor ließ bis zur 69. Minute auf sich warten, dann schnürte Robin Schindler einen Doppelpack. Harun Havur und der zweifache Torschütze Patrick Lanzenstiel sorgten für den zweistelligen Sieg.

Der SV Mauren unterlag der zweiten Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg mit 1:3. Martin Gregoric (6.) und Oliver Wanner (26.) brachten die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause verwandelte Matthias Strauß einen Strafstoß zum Anschlusstreffer. In der 68. Minute sorgte Ludwig Wanner dann für den 1:3-Endstand.

Der FSV Marktoffingen gewann gegen die SG Alerheim mit 4:2. Tobias Schmidt brachte die Gäste nach 34 Minuten in Führung, doch postwendend sorgte Hannes Reichher- zer für den Ausgleich. Bei einem Doppelschlag markierten Daniel Lingel (66.) und Alexander Kirchenbaur (71.) die 3:1-Führung der Nordrieser. Stefan Heuberger gelang in der 83. Minute per Strafstoß das Anschlusstor, doch in der 90. Minute markierte Timo Willig den Treffer zum 4:2-Endstand.

Der Sportclub D.L.P. und der SV Segringen (Kreisliga) trennten sich 4:4. Nach dem 0:1-Rückstand nach 14 Minuten drehte Jannik Meier mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten das Spiel in eine 2:1-Führung der Rieser Mannschaft. Noch vor der Pause gelangen den Mittelfranken zwei Tore zur 3:2-Führung. Mit seinem dritten Tor traf Jannik Meier nach 52 Minuten zum 3:3. Doch wieder ging der SV Segringen in Führung, doch in der Schlussminute traf Christoph Ulrich zum 4:4-Endstand.

Der TSV Unterringingen erreichte bei der SG Bächingen-Medlingen ein 2:2-Unentschieden. Jochen Mittring brachte nach 50 Minuten die Kesseltaler in Führung, doch in der 70. und 82. Minute drehten die Einheimischen das Spiel. Erst in der Schlussminute traf Islam Nuraj zum 2:2-Endstand.

Der TSV Hainsfarth kam gegen den TSV Mönchsdeggingen zu einem 8:0-Kantersieg. Die Nordrieser erwischten einen Blitzstart, denn bereits in der zweiten Minute traf Bastian Mebert zum 1:0. In der vierten Minute erhöhte Hannes Sitta auf 2:0, nach acht Minuten traf Silvan Egner zum 3:0 und der gleiche Spieler markierte in der 16. Minute das 4:0. Auch in der zweiten Halbzeit steuerte Silvan Egner zwei Tore bei, außerdem trafen Bastian Mebert und Nico Leister zum 8:0-Endstand.

Der SV Amerdingen und der SC Unterliezheim trennten sich 2:2. Die Gastgeber aus Amerdingen führten nach sieben Minuten bereits 2:0 durch die Tore von Maximilian Thum und Alexander Wunder. Matthias Rauh gelang in der 18. Minute der Anschlusstreffer und in der 68. Minute traf Christian Gerstmeier zum 2:2-Endstand.

