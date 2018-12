vor 56 Min.

Hallenmasters startet Lokalsport

Endturnier findet am 6. Januar in Nördlingen statt. 20 Teilnehmer sind gemeldet

Das Interesse am Hallenfußball beziehungsweise Futsal hat merklich nachgelassen: Waren es in der Wintersaison 2010/2011 noch sechs Vorrundenturniere, so reichen diesmal drei Vorrundenturniere im Rahmen der Hallenmasters 2018/2019 aus. Insgesamt sind 20 Mannschaften am Start. Titelverteidiger beim Kingz-Cup ist der SV Holzkirchen.

Den Anfang macht am Samstag, 22. Dezember, das Vorrundenturnier in der Stauferhalle in Donauwörth. Ab 19 Uhr stehen sich gegenüber: TSV Bäumenheim, SV Mauren, FC Mertingen, SpVgg Riedlingen 2 (alle Gruppe A), Fatih Spor Asbach-Bäumenheim, FSG Mündling-Sulzdorf, SpVgg Riedlingen, VfB Oberndorf (alle Gruppe B). Vorrundenturnier Nummer zwei steigt dann am Donnerstag, 27. Dezember, ab 18 Uhr in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle. In Gruppe A spielen der FC Maihingen, der TSV Monheim und der TSV Nördlingen II. Die Gruppe B setzt sich aus dem TSV Wemding, dem TSV Wolferstadt und dem SV Holzkirchen zusammen. Das dritte Vorrundenturnier findet am Donnerstag, 3. Januar (ab 18 Uhr) in Nördlingen statt. Die Gruppeneinteilung: FSV Reimlingen, SC Nähermemmingen-Baldingen, TSV Hainsfarth (alle Gruppe A), SpVgg Deiningen, SpVgg Ederheim, TSV Harburg (alle Gruppe B). Zum Modus erklärt Spielleiter Beck: „Wir werden die Sieger der Halbfinals beim Endturnier starten lassen. Die beiden besten Verlierer der Halbfinalspiele sind ebenfalls qualifiziert.“ Die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten. Das Endturnier findet am 6. Januar in Nördlingen statt. Aufgrund eines Basketballspiels der Nördlinger Damen kann es erst um 18 Uhr beginnen. (jais)

