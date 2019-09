vor 24 Min.

Heimpremiere missglückt

TSV-U17 unterliegt Kaufbeuren

Die Heimpremiere der Fußball-U17 des TSV Nördlingen gegen die SpVgg Kaufbeuren ging mit 0:2 verloren. Dabei wollten die Rieser doch unbedingt nach den drei Punkten der Vorwoche beim ersten Heimspiel nachlegen.

Zu Beginn sah es ganz gut aus, denn man erspielte sich Feldvorteile und hatte gefühlt mehr Ballbesitz. Hätte man die eine oder andere Möglichkeit in der Offensive besser ausgespielt, hätte man sicher mehr Kapital daraus schlagen können. Zu diesem Zeitpunkt hatte man nicht das Gefühl, dass die Kaufbeurer gefährlich werden könnten. Es waren aber die Gäste, die nach 20 Minuten mit einem langen Ball diegesamte TSV-Abwehr aushebelten. Ihr linker Flügelspieler drang in den Strafraum ein und zirkelte den Ball sauber ins lange Eck. Von da an waren die Hausherren von der Rolle und bekamen keinen Zugriff mehr. So hieß es in der 25. Minute 2:0 für die SpVgg.

Im zweiten Durchgang hatten die Nördlinger das Geschehen wieder besser im Griff. Man hielt gegen kämpferisch spielende Kaufbeurer dagegen, gefühlt hatte man auch mehr Ballbesitz. Aber es kam nichts Zwingendes heraus, außer kurz vor Schluss einem Lattenknaller von Johannes Puffer. (me/jais)

