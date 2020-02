18.02.2020

Hervorragende Zeiten in München

Läufer des TSV Nördlingen sind beim 20-Kilometer-Lauf erfolgreich. Warum die Athleten schon jetzt für die nächsten Winterläufe motiviert sind

Zehn Ausdauersportler des TSV Nördlingen haben für die LG Donau-Ries am Samstag beim letzten Rennen der Münchner Winterlaufserie (10, 15 und 20 Kilometer) teilgenommen. Die Ergebnisse sind sehr erfreulich. Mit der Strecke über 20 Kilometer stand die längste Etappe an.

Bei optimalen Laufbedingungen mit Temperaturen um sechs Grad über dem Gefrierpunkt fiel um Punkt elf Uhr der Startschuss vor dem VIP-Bereich des Olympiastadions. Bei den Männern gewann Josef Diensthuber vom Team Reischacher Holzlandlauf in 1:06:15 Stunden, der auch die Serienwertung gewann; schnellste Frau war in 1:20:18 Stunden die mehrfache Triathlonmeisterin Katrin Esefeld von der LG Mettenheim. Unter den rund 561 Finishern waren auch die zehn Teilnehmer vom TSV Nördlingen. Mit diesem Lauf wollten sie das wochenlange Marathontraining durch einen Wettkampf optimieren und den Leistungsstand testen. Die fünf Kilometer lange Strecke auf dem historischen Olympiagelände musste viermal durchlaufen werden. So konnten die jeweiligen Zwischenzeiten verglichen werden und es gab die Möglichkeit, eine Erfrischung zu sich zu nehmen.

Die Läufer der LG Donau-Ries vom TSV Nördlingen erreichten in hervorragenden Zeiten wie folgt das Ziel: Michael Dambacher (49. der Gesamtwertung, 5. der Altersklasse M50) und Philipp Moll ( 49. GW, 12. AK M30) 1:20:09 Std., Steffen Brenner 1:24:38 Std., Markus Wagner 1:31:12 Std. (24. AK MU30), Hans Niederhuber in 1:33:08 Std. (2. AK M60), Marie Wagner 1:44:22 Std. (1. AK WU20), Brigitte Radajewski 1:51:08 Std., Simone Müller 1:58:14 Std. (14. AK W40), Henning Breuer 2:08:22 Std. (14. AK M40) und Birgit Minder 2:08:38 Std. (23. AK W45). Weitere Ergebnisse unter www.laufwinter.de.

An der gesamten Serie nahmen 347 Starter teil. Die hervorragende Organisation und Verpflegung wird die Rieser Läuferinnen und Läufer zur Teilnahme im nächsten Winter motivieren. (hni)

Themen folgen