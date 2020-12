vor 17 Min.

Hilfe für Frauen und Kinder

VfB-Freunde spenden 1000 Euro an das Frauenhaus

Schon seit Jahren unterstützen die organisierten Anhänger des Traditionsvereines aus dem Schwabenland finanziell karitative Einrichtungen. Da in diesem Jahr zudem die geplanten Feste und Auswärtsfahrten zu Spielen ausfallen mussten, haben sich die VfB-Freunde Donau-Ries einer Mitteilung zufolge dafür entschieden, gesparte Mitgliedsbeiträge in Höhe von 1000 Euro an die Verantwortlichen des Vereins „Projekt Frauenhaus – Hilfe bei Gewalt an Frauen und Kindern“, der Träger des Frauenhauses Nordschwaben ist, zu spenden. Das Geld stammt von den 101 Fanklub-Mitgliedern aus Nördlingen, dem Landkreis und den angrenzenden württembergischen Kreisen.

Für das Frauenhaus nahmen die beiden Vorstandsfrauen Ursula Kneißl-Eder und Manuela Limbeck den Scheck entgegen. Eines der Hauptprobleme von hilfesuchenden Frauen, die meist kleine Kinder haben, sei die Wohnungssuche nach einem Aufenthalt im Frauenhaus. Vor allem in den Städten Nördlingen und Donauwörth sei bezahlbarer Wohnraum nicht einfach zu finden, berichteten sie. Auch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner dankte den VfB-Freunden und wies auf die wichtigen Aufgaben des Frauenhauses für Nördlingen und den Landkreis hin: „Das Frauenhaus Nordschwaben gewährt körperlich und/oder seelisch misshandelten und von Misshandlung bedrohten Frauen mit ihren Kindern Schutz und vorübergehende Unterkunft.“ Die Stadt Nördlingen ist über die Kreisumlage an der Finanzierung des Frauenhauses wesentlich beteiligt.

Das Frauenhaus berät unter der Telefonnummer 0906/242305. Die 24-Stunden-Notrufnummer lautet 0906/242300. (pm)

Themen folgen