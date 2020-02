21.02.2020

Hoffnungsschimmer am Horizont

TSV-Männer holen die ersten vier Pluspunkte der Saison

Die Herren I der TSV-Volleyballabteilung traten zum letzten Heimspieltag der Saison in der Schillerhalle an. Hoch motiviert und fest entschlossen, endlich Punkte zu holen, starteten die Rieser gegen den TSV Schwabmünchen.

Nach souveränem Start lag das Heimteam zwischenzeitlich mit 19:6 in Führung und gewann den ersten Satz mit 25:20. Der zweite Satz begann mit einer erneuten 6:1-Führung, dann jedoch wurde die Partie immer ausgeglichener und die TSV-Volleys hatten am Ende das Nachsehen (21:25). Im dritten Satz waren die Nördlinger dann vollkommen von der Rolle (14:25). Im sehr ausgeglichenen vierten Durchgang konnten sich die Nördlinger am Ende nach hartem Kampf durchsetzen (25:21), sodass die Entscheidung im Tiebreak fallen musste. Die Rieser führten 12:8, mussten dann das 14:14 zulassen und verloren etwas unglücklich mit 14:16. Zwar niedergeschlagen, war man aber doch froh über den ersten Punkt auf dem Tabellenkonto.

Die zweite Partie gegen den TSV Friedberg III begannen die Nördlinger Herren erneut fokussiert und gewannen die ersten beiden Sätze mit 25:22 und 25:21. Der dritte Durchgang startete durchwachsen für die Rieser. Ein kleiner Rückstand konnte wegen zu vielen eigenen Fehlern nicht mehr aufgeholt werden (22:25). Im vierten Satz bewiesen die Nördlinger dann Kampfgeist. Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand (10:13) kämpfte man sich wieder in Führung und beendete den Satz mit 25:22. Der erste Saisonsieg und weitere drei Punkte waren damit perfekt. Mit vier Punkten hat man jetzt zumindest wieder die Option auf das Relegationsspiel zum Klassenerhalt.

Der bereits vorletzte Spieltag der Saison findet am 14. März in Friedberg statt. Dort gilt es erneut alles zu geben, um den Klassenerhalt in der Bezirksliga noch zu schaffen. (bma)

TSV Nördlingen Uwe Bachmann, Nico Graf, Philipp Kramer, Daniel Leberle, Benjamin Mack, Kilian Och, Matthias Schlosser, Sebastian Stadali, Lothar Weber, Florian Wetzel.

