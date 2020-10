00:02 Uhr

Holzkirchen schöpft wieder Hoffnung

Beim Landkreisrivalen TSV Rain II gelingt der zweite Auswärtssieg der Saison. U23 des TSV Nördlingen kassiert die zweite Niederlage in Folge und verpasst den Sprung ins Tabellenmittelfeld

Von XX YY und Klaus Jais

. – Ihre zweite Niederlage in Folge kassierte die U23 des TSV Nördlingen im Heimspiel gegen den VfL Ecknach. 2:0 siegten die Gäste durch zwei Tore ihres Goalgetters Michael Eibel.

Die Rieser, die den erst 18-jährigen Marlon Dahms im Tor hatten, kamen gut ins Spiel und nach neun Minuten flog ein Linksschuss von Fabian Lechler knapp vorbei. Nur drei Minuten später sah Gästespieler Johannes Grimm die rote Karte, als Lechler auf und davon gewesen wäre, aber von Grimm ausgebremst wurde. Nördlingen war mehr am Ball und beherrschte damit Ball und Gegner. In der 16. Minute eine Doppelchance für Moritz Taglieber: zuerst der Freistoß nach Foul an Leon Lechner an einen Kopf der Ecknacher, dann der Nachschuss in die Wolken. In der 19. Minute die kalte Dusche für die Hausherren, als Eibel einen Konter eiskalt abschloss. Nach Solo von Lechner kam Lechler zum Schuss, wurde jedoch abgeblockt und auch der Nachschuss von Moritz Taglieber flog vorbei (26.).

Ab der 53. Minute waren die Merz-Schützlinge einen Spieler weniger, da Taglieber die Ampelkarte sah. Den Gastgebern gelang nichts Zwingendes, es war ein geradezu biederes Spiel beider Mannschaften. In der 78. Minute ging mit seiner Einwechslung für Adrian Stimpfle eine lange Leidenszeit zu Ende: Der Minderoffinger bestritt am 23. März 2019 beim 2:0-Sieg in Altenmünster sein letztes Spiel im TSV-Dress; im September 2019 wurde er am Meniskus operiert. Nach 80 Minuten parierte Torwart Dahms einen Freistoß erst im Nachfassen und sechs Minuten später musste er zum zweiten Mal hinter sich greifen, als wieder der schnelle Eibel vollstreckte und sein 13. Saisontor erzielte.

TSV Nördlingen U23 Dahms; Kaiser, Reule, Klaß, Lechler, Mayer (ab 54. Eckstein), Moritz Taglieber, Lösch, Pesut (ab 54. Kienle), Morasch (ab 70. Morina), Lechner (ab 78. Stimpfle)

Rain II – SV Holzkirchen 0:1 (0:1). – Im Spiel Letzter gegen Vorletzter unterlagen die Schützlinge von Trainer Markus Kapfer gegen den SV Holzkirchen verdient mit 0:1. Zu Beginn konnten sich die Blumenstädter leichte Vorteile erspielen, ohne richtig Gefahr für das Tor der Gäste zu erzeugen. Holzkirchen wollte über Umschaltaktionen Druck machen, doch die Abwehr um Alexander Drabek behielt die Oberhand. Nach rund 20 Minuten neutralisieren sich beide Mannschaften weitgehend, aber Holzkirchen wurde langsam gefährlicher. In der 39. Minute gingen die Gäste nach einer Unachtsamkeit der Rainer Abwehr nach einer Hereingabe über die rechte Seite durch Marcel Köhnlein in Führung. So ging es in die Halbzeit.

Die Gäste hätten bei ihren guten Konterchancen erhöhen müssen

Im zweiten Abschnitt versuchten die Hausherren den Druck auf die Gäste zu erhöhen und gingen so erhöhtes Risiko, ohne sich richtige Torchancen zu erspielen. Nach 55 Minuten kamen die Gäste durch die sich bietenden Räume zu großen Konterchancen, die der beste Rainer an diesem Tag, Torhüter Stefan Besel, bereinigte.

In der 73. Minute dezimierte sich die Heimelf durch eine gelb-rote Karte für Matthias Kühling selbst. In der Folge drängten die Rainer zwar verstärkt auf den Ausgleich, doch so boten sich noch mehr Räume für die Gäste, die bis zur 90. Minute eigentlich auf 3:0 oder 4:0 hätten erhöhen können. In der 90. Minute ergab sich die große Ausgleichschance für die Rainer U23, als Muris Avdic im Strafraum gelegt wurde, doch Fabian Miehlich vergab die große Chance. Es blieb beim 0:1 für Holzkirchen. (jais/RN)

SV Holzkirchen Cama, Hopfenmüller, Draxler, Micha Köhnlein, Havur, Armin Rau, Marcel Köhnlein (ab 78. Eichberger), Buser, Beck, Neuwirt, Zwickel (ab 84. Bosch)

