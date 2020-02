vor 24 Min.

Hubertus-Schützen feiern

Könige, Vereinsmeister und Pokalgewinner ausgezeichnet

Von Nicole Faul

Beim Königsball der Hubertus-Schützen in Großsorheim wurden zunächst die Vereinsmeister gekürt. In der Schützenklasse sicherte sich Thomas Gerstmeier mit 370,00 Ringen den ersten Platz, gefolgt von Herbert Schweighofer mit 355,25 Ringen. Silke Schabert war mit 261,00 Ringen die Nummer eins bei der Jugend.

Das beste Jahresblattl schoss in diesem Jahr Katharina Schabert mit einem 3,0 Teiler. Platz zwei belegte Jessica Stadelmeier mit einem 22,3 Teiler und Platz drei Thomas Gerstmeier mit einem 38,0 Teiler. Den Wanderpokal in der Damen- und Schützenklasse sicherte sich Kerstin Huber mit einem 52,2 Teiler. Es folgten Herbert Schweighofer (101,7 Teiler) und Evi Schabert (231,0 Teiler). In der Jugend durften Michael Beck und Evi Schabert den Wanderpokal an Lukas Baur mit einem 169,1 Teiler überreichen. Platz zwei belegte hier Nina Meyer mit einem 372,3 Teiler und Dritter wurde Christian Hertle mit einem 421,8 Teiler. Der Hermann-Fürnrohr-Gedächtnispokal ging an Natalie Baur mit einem 22,8 Teiler. Den Wanderpokal für die beste Hobby-Mannschaft sicherte sich das Team des KSKV Großsorheim, das die besten drei Blattl erzielt hatte. Den Wanderpokal nahm Vereinsvorsitzender Arnd Schmidt stellvertretend entgegen. Die Hubertus-Scheibe gewann Konrad Gerstmeier mit einem 20,6 Teiler.

Der Höhepunkt des Abends war – wie immer am Königsball – die Proklamation der Könige. Die Königswürde sicherte sich in diesem Jahr Konrad Gerstmeier mit einem 30,0 Teiler. Platz zwei belegte Herbert Schweighofer mit einem 63,5 Teiler und Dritter wurde Michael Faul mit einem 100,4 Teiler.

Bei den Damen war die Freude groß, als Gudrun Faul mit einem 5,0 Teiler die Schützenkette gewann. Sie verwies damit Laura Schabert mit einem 10,0 Teiler auf Platz zwei und Elfriede Faul mit einem 87,5 Teiler auf Platz drei. Jugendkönigin wurde Nathalie Baur mit einem 31,7 Teiler vor Silke Schabert mit einem 97,6 Teiler und Nina Meyer mit einem 122,2 Teiler.

Der offizielle Teil wurde mit einem Walzer für die neuen Könige beendet. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Sepp & Günther.

