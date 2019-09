vor 23 Min.

Huisheim gibt Spitzenposition ab

Kuriose Partie in Wallerstein endet 5:5

Von Wolfgang Weichenmeier

(0:1). – Zunächst gab es Chancen auf beiden Seiten, dann gingen die Gäste durch Meyr in Führung. Die Heimelf klärte bis zur Pause zwei Mal auf der Torlinie, ehe sie zu guten Chancen kam. Nach einem weiteren Meyr-Tor und einem Konter den Singer vollendete, führten die Gäste mit 3:0. Für die harmlosen Gastgeber konnte Thum per Strafstoß nur noch verkürzen. Tore: 0:1 Markus Meyr (15.), 0:2 Markus Meyr (61.), 0:3 David Singer (78.), 1:3 Bernhard Thum (88./FE); Zuschauer: 60

(3:0). – Bis zur Halbzeit führte der SCW durch zwei Treffer von Benninger und einem Tor von Leister. Nach der Pause glich Wolfschläger mit einem Hattrick aus und Wolf brachte den Gast in Führung. Nachdem erneut Benninger traf und Feige die Heimelf in Führung schoss, schien das Spiel gelaufen, doch Lechner gelang in einem kuriosen Spiel noch der Ausgleich. Tore: 1:0 Moritz Benninger (4.), 2:0 Steffen Leister (17.), 3:0 Moritz Benninger (19.), 3:1 Pascal Wolfschläger (60.), 3:2 Pascal Wolfschläger (73.), 3:3 Pascal Wolfschläger (78.), 3:4 Bernd Wolf (83.), 4:4 Moritz Benninger (86.), 5:4 Peter Feige (88.), 5:5 Matthias Lechner (90.+4) Zuschauer: 50

(1:0). – In den ersten Minuten erspielte sich der Gastgeber gute Möglichkeiten, die erste Gästechance ergab sich erst kurz vor der Halbzeit. Mit dem Pausenpfiff erzielte Jakob Ganzenmüller das 1:0, doch gleich nach Wiederanpfiff glich Zastrow aus. Großsorheim/Hoppingen scheiterte danach zwei Mal am Pfosten, ehe Marco Stecher zum 2:1-Sieg traf. Tore: 1:0 Jakob Ganzenmüller (45.), 1:1 Lukas Zastrow (50.), 2:1 Marco Stecher (88.): Zuschauer: 50

(0:4). – Meier scheiterte erst an Heimkeeper Buchert, doch dann gelang Kaisheims Jessberger ein Hattrick. Keil ließ für den SCNB eine „Hundertprozentige“ aus und Meier erhöhte auf 4:0. Nach der Pause erzielte Nesselthaler freistehend das fünfte Gästetor und nach einer sehenswerten Einzelleistung erhöhte Meier auf 6:0. Jaksch blieb nur der Ehrentreffer. Tore: 0:1 Mario Jessberger (12.), 0:2 Mario Jessberger (30.), 0:3 Mario Jessberger (35.), 0:4 Andreas Meier (40.), 0:5 Benny Nesselthaler (46.), 0:6 Andreas Meier (65.), 1:6 Julian Jaksch (78.); Zuschauer: 60

(0:0). – Zwei komplett verschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer, wobei der SCA die erste Hälfte klar dominierte, aber keine Chance verwerten konnte. Nach der Pause gingen die Gäste schnell mit 4:0 in Führung, während Porcari zwischendurch verkürzen konnten. In der Nachspielzeit erzielte Woger den 2:5-Endstand. Tore: 0:1 Andreas Probst (51.), 0:2 Stefan Fischer (53.), 0:3 Stefan Fischer (55.), 0:4 Andreas Probst (58.), 1:4 Massimiliano Porcari (78.), 2:4 Massimiliano Porcari (79.) 2:5 Peter Woger (90.+2) Besonderes Vorkommniss Rote Karte für SCA (90.+2); Zuschauer: 50

(0:0). – Die Feldüberlegenheit konnte die Heimelf zu Beginn nicht nutzen: Einen Bamba-Schuss lenkte Gästekeeper Raupach an die Latte und kurz darauf köpfte ein Gästespieler den Ball von der Torlinie. Mit Bambas und Ciobanus Weitschusstreffern ging der SVM nach der Pause verdient in Führung. Weitere Chancen vereitelte Gästekeeper Raupach. Tore: 1:0 Hamed Bamba (63.), 2:0 Daniel Ciobanu (64.); Zuschauer: 100

