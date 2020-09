vor 45 Min.

Hygienekonzept hat den Test bestanden

Am morgigen Sonntag wollen die Xcyde-Girls wieder ein Stück mehr zu einem Team zusammenwachsen und natürlich den Fendt-Caravan-Pokal in Nördlingen behalten.

Auch beim 3. Fendt-Caravan-Cup der Nördlinger Xcyde Angels sind am Sonntag 300 Zuschauer zugelassen. Je zwei Erst- und Zweitligisten treffen beim Vorbereitungsturnier aufeinander

Von Kurt Wittmann

Am Sonntag werden die Basketballerinnen der Xcyde Angels erneut vor Zuschauern spielen. Nachdem das detaillierte Hygienekonzept am vergangenen Wochenende beim Vorbereitungsspiel gegen Würzburg getestet und für gut befunden wurde, findet morgen zum dritten Mal der Fendt-Caravan-Cup statt. In Absprache mit den örtlichen Behörden dürfen maximal 300 Zuschauer in die Hermann-Keßler-Halle. Tagestickets zum Einheitspreis von acht Euro (ermäßigt sechs Euro) gibt es ausschließlich online über die Homepage der Angels www.xcyde-angels.de.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem ersten Halbfinale, wo die Xcyde-Girls auf den Talentschuppen von Jahn München treffen. Der Zweitligist ist bekannt für seine hervorragende Jugendarbeit und wird eine gute Mischung aus ambitionierten Talenten und einigen erfahrenen Akteurinnen mit nach Nördlingen bringen. An der Seitenlinie der Hauptstädter steht mit Petra Fackler (besser bekannt unter ihrem Geburtsnamen Habermeier) übrigens eine ehemalige Nördlingerin als Co-Trainerin.

Im zweiten Halbfinale um 13 Uhr kämpfen die KIA Metropol Baskets aus Schwabach gegen den Erstligisten SNP Baskets Heidelberg um den zweiten Finalplatz. Die Mittelfranken aus der 2. Liga Süd demonstrierten schon vergangene Saison ihre Ambitionen, verpflichteten mittlerweile einen hauptamtlichen Trainer und werden versuchen, dem Erstligisten aus Baden-Württemberg ein Bein zu stellen. Das kleine Finale zwischen den beiden Verlierer-Teams wird um 16 Uhr beginnen, das Endspiel um den Fendt-Caravan-Pokal um 18 Uhr. Alle Spiele werden mit leicht verkürzter Spielzeit von viermal acht Minuten ausgetragen.

Xcyde-Coach Tony Imreh hatte nach den Erkenntnissen des letzten Wochenendes etwas Zeit, sein neu zusammengestelltes Team weiter auf seine Spielidee einzuschwören. US-Import Kelly Campbell hatte bereits ihre werferischen Qualitäten demonstriert. Wer wird sich wohl am Wochenende in die Herzen der Fans spielen? Werden die zwölf Angels wieder ein Stück besser harmonieren? Morgen wissen wir mehr. Alle Zuschauer müssen auf dem Weg zu ihrem Platz Masken tragen. Den Bestimmungen gemäß den Hygiene- und Abstandsregelungen sind Folge zu leisten.

