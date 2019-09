vor 18 Min.

Im Erfolgsfall geht der Blick nach oben

Maximilian Henning, hier beim Flugteil am Reck, will in Schiltach an seine guten Leistungen zum Saisonstart anknüpfen

Zweitligateam der KTV Ries muss am Samstag die hohe Hürde in Schiltach im Schwarzwald nehmen

Nach dem geglückten Saisonauftakt in der vergangenen Woche steht für die Bundesligaturner der KTV Ries am Samstag eine schwere Auswärtsaufgabe im Schwarzwald an. Gastgeber ist um 16 Uhr in der Sporthalle am Kaibach der TV Schiltach, der am ersten Wettkampftag beim deutlichen 66:18-Erfolg über die TG Hanauerland eine bärenstarke Vorstellung ablieferte und alle Gerätewertungen mitnahm. Die Rieser kommen gestärkt durch den 50:35-Erfolg mit Rückenwind in den Schwarzwald und wollen den favorisierten Gastgebern im Rennen um die vorderen Tabellenplätze ein Bein stellen.

Es war zwar noch nicht alles Gold, was glänzt, aber die Vorstellung der KTV am ersten Wettkampftag in heimischer Halle konnte sich durchaus sehen lassen. Vor allem der russische Neuzugang Nikolai Kishkilev setzte ein Highlight nach dem nächsten an seinen fünf Geräten und unterstrich eindrucksvoll, dass er durchaus in der Lage ist, seinen Landsmann Ilya Kibartas auf der Ausländerposition adäquat zu ersetzen. Eine erneute Glanzvorstellung des jungen Russen wird auch vonnöten sein, wollen die Rieser im Schwarzwald bestehen, denn der TV Schiltach hat mit Oleg Stepko und Andrey Lagutov ebenfalls zwei Virtuosen an den Geräten in seiner Mannschaft. Unterstützt wird Kishkilev wieder vom Ungarn Balaz Kiss, mit dem er sich den Sechskampf teilen wird.

Sehr gut in Form präsentierte sich bei der KTV am ersten Wettkampftag die junge Garde um Clemens König, Jakob Mayer, Max Henning, Lukas Leonhard und Gustav Kern. Letzterer feierte sein Debüt im KTV-Dress und zeigte, dass er äußerst sauber turnt und auch von der Schwierigkeit in der 2. Bundesliga mithalten kann, hatte aber bei zwei Landungen etwas Pech. Die anderen vier kamen nahezu fehlerfrei durch ihr Programm, was gegen den TV Schiltach wieder Voraussetzung für einen Sieg wäre. Lediglich bei Maurice Preatorius ist – ausgehend von der Leistung der Vorwoche – noch deutlich Luft nach oben. Routiniert spulten Kapitän Sven König und Roland Hagner ihr Programm ab. Die „Oldies“ der Mannschaft wollen in Schiltach nahtlos an ihre gezeigten Leistungen anknüpfen.

Der Gegner der KTV präsentierte sich am ersten Wettkampftag sehr stark. Die Schiltacher untermauerten mit sechs gewonnenen Geräten, dass sie in dieser Saison um die Meisterschaft mitturnen wollen. Neben den beiden Ausländern Stepko und Lagutov zeigte Neuzugang Julian Weller eine ausgezeichnete Leistung. Weller, der in der letzten Saison noch in der 1. Bundesliga beim MTV Stuttgart aktiv war, turnte einen kompletten Sechskampf und zeigte mit einer Wertung von 14,40 am Sprung, warum er dort deutscher Vizemeister wurde. Ansonsten gehen für das Team aus dem Schwarzwald die bewährten Kräfte Tom und Pit Nakic, Alexander Hellmold, Lion Sundermann, Manuel do Rosario und Timo Armbruster an den Start. Lediglich auf David Speck, der sich der TG Hanauerland angeschlossen hat, muss Schiltach in diesem Jahr verzichten.

Wollen die Schützlinge von Jürgen Wundel, Roland Grimm und Wolfgang Eichmeier auch in Schiltach als Sieger aus der Begegnung gehen, so muss ein nahezu fehlerfreier Wettkampf gegen die favorisierten Flößerstädter her. Nur so, oder durch den einen oder anderen Patzer auf der anderen Seite, hat die KTV wahrscheinlich die Möglichkeit, durch geschicktes Taktieren im Score-System die nötigen Punkte einzufahren und am Ende zu gewinnen. Gelingt dies in Schiltach, so kann man getrost den Blick Richtung Tabellenspitze richten, verliert man die Begegnung, so ist am Saisonende voraussichtlich nur ein Platz im Mittelfeld drin. (chi)

