vor 60 Min.

Im Pokal sind die Angels klarer Favorit

Erste Runde führt das Nördlinger Team zum Zweitligisten Würzburg. Das Weiterkommen sollte unter normalen Umständen reine Formsache sein

Die Losfee hat es gut mit den Angels gemeint. Für den Pokal, der am Wochenende für die Bundesligisten startet, wurden den Rieserinnen die Qool Sharks aus Würzburg zugelost. Dies soll aber keine Geringschätzung der Unterfranken sein. Aber das Los ist erstens eine Erleichterung, dass man nicht gegen einen Ligakonkurrenten antreten muss, und zweitens angenehm aufgrund einer Reisedauer von knapp zwei Stunden. Verglichen mit der fünfstündigen Fahrt nach Bergisch Gladbach im Vorjahr ist das ein Kurztrip. Im Pokalwettbewerb erhält die niederklassige Mannschaft immer automatisch Heimrecht, sodass die Xcyde-Truppe beim Zweitbundesligisten antreten muss.

Im Gegensatz zu den Nördlingerinnen, die beim Season Opening bereits den ersten Erfolg einfahren konnten, startet Würzburg mit der zweiten Bundesliga erst nächste Woche in die Saison. Allerdings haben sich die Qool Sharks bereits in der Vorbereitung mit anderen deutschen Top-Teams gemessen. Beim Kaphingst-Cup in Marburg machte sich der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga deutlich bemerkbar und Würzburg musste gegen Marburg, Osnabrück und Hannover klare Niederlagen einstecken. Unterschätzen sollte man die Unterfranken allerdings nicht. Immerhin hat sich im Kader der Sharks einiges verändert und wie auch in Nördlingen gab es zudem einen Wechsel auf der Trainerposition. Coach Thomas Glasauer muss sein Team, das neben der aus Marburg zugewanderten Paige Bradley und US-Amerikanerin Raziyah Farrington aus vielen Nachwuchsspielerinnen besteht, also erst noch zu einer Einheit formen.

Die Angels werden am Sonntag ohne Chelsea Jennings antreten, von der man sich nach der vereinbarten Probezeit im Einvernehmen und professionell getrennt hat. Sie hat bereits einen neuen Verein in Ägypten gefunden. Der Sportliche Leiter Kurt Wittmann ist optimistisch, bereits nächste Woche einen Ersatz präsentieren zu können.

Die Favoritenrolle für das anstehende Pokalspiel ist klar vergeben. Bleibt also zu hoffen, dass die Würzburgerinnen nicht unterschätzt werden und die erste Pokalrunde wirklich nur Formsache ist. Da es keinen Livestream zum Spiel gibt, werden die Spielstände am Sonntag ab 18 Uhr auf der Angels-Facebookseite durchgegeben. (kge/RN)

Themen folgen