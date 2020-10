00:03 Uhr

Im Schnitt fast fünf Tore pro Spiel

Neues Trainergespann des Lauber SV feiert gelungenen Einstand

Von Klaus Jais

Die einzige Überraschung am ersten Spieltag des Ligapokals der Kreisklasse war der 2:1-Sieg des Lauber SV über die SpVgg Deiningen. Es war das erste Spiel des Lauber Interimsduos auf der Trainerbank. Da es vor einer Woche zur Trennung von Trainer Edi Fischer gekommen war, entschieden sich die Verantwortlichen des LSV für eine interne Lösung mit Steffen Trollmann (33) und Markus Randi (36) als Trainer.

Zwischen 40 und 100 Zuschauer kamen zu den ersten Ligapokalspielen. Der Tordurchschnitt lag bei 4,8 Treffern pro Partie. Im Derby TSV Monheim – TSV Wemding unterliefen Nikolas Färber vom TSV Monheim innerhalb von nur zwei Minuten zwei Eigentore. Beim Spiel des SV Schwörsheim-Munningen gegen die SG Alerheim taucht ein bekannter Name in der Torschützenliste auf: Johannes Höhenberger (32) spielte jahrelang beim TSV Nördlingen in Bezirksoberliga und Landesliga. Am 20. Mai 2017 bestritt er in der Bezirksliga sein letztes Spiel für den TSV II. Jetzt ist er wieder bei seinem Heimatverein aktiv.

Abgesetzt wurde die Partie TSV Harburg – TSV Mönchsdeggingen.

Die Spiele im Stenogramm:

Tore 1:0 (9.) Nico Lutz, 2:0 (49.) Christoph Ulrich, 3:0 (73.) Sven Schmidt, 3:1 (87.) David Fuchs. Gelb/Rote Karte: Christoph Ulrich (90.).

Tore 1:0 (22.) Matthias Maurer, 2:0 (32.) Maximilian Zwerger, 2:1 (70.) Tim Betzler.

Tore 0:1 (27.) Linus Zenzinger, 0:2 (38.) Nikolai Kastner, 0:3, 0:4 (43./44.) beide Simon Lux, 1:4 (45.) Peter Rossmann, 1:5 (67.) Jonas Hüttenhofer.

