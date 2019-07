00:03 Uhr

Im Süden ein komplettes 18er-Feld

Bei der Ligatagung stellt Spielleiter Andreas Mayländer die Eckdaten der neuen Saison vor. In der neuen Runde gibt es diverse Regeländerungen

Von Dirk Meier

Die Bayernliga Süd startet am 12. Juli mit der Partie TSV Schwabmünchen gegen den Aufsteiger TSV Landsberg in ihre achte Saison seit der Ligareform im Sommer 2012. Für Ligaleiter Andreas Mayländer aus Teisendorf im Landkreis Traunstein ist es bereits die sechste Spielzeit als Ligachef. Damit gilt der 52-Jährige schon als alter Hase in dieser Funktion. Der Oberbayer hielt bei der Tagung der 18 Vereine im Sportheim des FC Ismaning Rückblick und Ausblick.

„Alles im Lot, eine gute Saison mit nur 17 Mannschaften liegt hinter uns, die wir ohne Probleme über die Runden gebracht haben“, zeigte sich Mayländer hochzufrieden, wollte das aber nicht ganz so hoch hängen, denn: „Seit ich im Amt bin, ist es eigentlich fast immer ohne große Schwierigkeiten verlaufen“, schob der Ligaboss nach. Erfreulich sei vor allem gewesen, dass es in Richtung Winter so gut wie keine Spielausfälle gab: „Wir hätten ja noch 14 Tage länger spielen können, weil das Wetter gut war.“ Zu Jahresbeginn lief es aber nicht so gut: „Wir hatten einen holprigen Start, der Winter hat uns in den ersten Wochen Sorgen bereitet. Aber dann lief es und wir haben die Saison gut zu Ende gebracht.“ Es war die zweite von sieben Spielzeiten mit nur 17 Vereinen, was ja immer undankbar ist, weil jeder Verein im Jahresverlauf zweimal spielfrei ist.

Daher sah der Ausblick von Mayländer mit seinen nun wieder 18 Klubs so aus: „Wir sind froh, wieder mit 18 Teams zu spielen. Vor wenigen Wochen sah es ja sogar so aus, als könnte eine der beiden Bayernligen mit 18 und eine mit 19 Mannschaften spielen müssen, wenn der FC Bayern München II den Aufstieg in die 3. Liga verpasst hätte“, so Mayländer. Die „kleinen Bayern“ schafften noch den Aufstieg und vor drei Wochen kam dann die Nachricht, dass der FC Würzburger Kickers seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzieht. So wird zwar die Bayernliga Süd mit 18 Teams spielen, die Gruppe Nord muss aber reduziert mit 17 Klubs an den Start gehen.

Breiten Raum nahm die Vielzahl von Regeländerungen ein, die Horst Schäfer aus Friedberg in Schwaben, Mitglied des Verbandsschiedsrichterausschusses (VSA), vorstellte. Vier ganz wichtige Dinge werden 2019/20 anders sein. Trainer und Teamoffizielle, die sich während des Spiels laut Spielbericht in der Coaching-Zone aufhalten dürfen, können bei Bedarf vom Schiedsrichter mit Gelb verwarnt aber auch mit Gelb-Rot oder Rot von dort verbannt werden. Neu ist auch, dass sich bei einem Freistoß die Spieler der angreifenden Mannschaft mindestens einen Meter von der Abwehrmauer entfernt aufhalten müssen. Bei einem Abstoß kann der Ball neuerdings bereits innerhalb des Strafraumes angenommen werden, muss also nicht mehr aus dem Strafraum herausgespielt werden. Um das Zeitschinden in der Schlussphase zu verhindern, muss der Spieler, der ausgewechselt wird, den Platz auf dem kürzesten Weg verlassen. Weitere Regelmodifizierungen können im Internet auf der Seite des VSA nachgelesen werden.

Die Qualifikation für die erste Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals ist in diesem Jahr einfacher: Die Qualifikanten lösen am letzten Wochenende vor dem Saisonstart in nur einem Spiel ein Ticket für den bayerischen Pokal. Das ist also anders als in den Landesligen, wo eine Woche vor Saisonbeginn Turniere mit je vier Teilnehmern ausgetragen werden, bei denen sich nur ein Team durchsetzen kann.

Los geht es am Freitag, 12. Juli, mit dem Eröffnungsspiel in Schwabmünchen. Weil am Ende der Saison 2019/20 der bayerische Regionalliga-Meister direkt in die 3. Liga aufsteigt, entfällt für Bayern die Drittliga-Relegation. Das bedeutet, dass die Bayernliga Süd nur einen Mittwochs-Spieltag (17. Juli) absolvieren muss und stattdessen eine Woche länger spielt. Das Spieljahr 2019/20 geht am 30. November/1. Dezember zu Ende. 2020 geht es am 7./8. März weiter. Saisonschluss ist dann am 23. Mai 2020.

