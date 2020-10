00:02 Uhr

Im dritten Spiel die erste Niederlage

TSV-Buben müssen sich bei der JFG Wendelstein geschlagen geben

Im dritten Ligaspiel mussten die U15-Fußballer des TSV Nördlingen die erste Niederlage hinnehmen. Bei der JFG Wendelstein unterlagen die Rieser mit 1:3. Mit Mark Belik kehrte nach langer Verletzungspause ein Spieler wieder zurück und feierte sein Comeback.

Gegen tief stehenden Gastgeber musste sich die Elf von Trainer Fabian Schmidt geduldig zeigen. Über Leander Hubel wurde die Kugel weitergeleitet auf Theo Peter. Dessen Tempolauf konnte jedoch ausgebremst werden. Im Gegenzug schlugen die Gastgeber eiskalt zu. Nach Eckball in der 24. Minute köpfte ein Wendelsteiner Stürmer unbedrängt zum 1:0 ein. Der Führungstreffer war wie ein Weckruf für die TSV-Elf und schon ging es los. Nach Kombination Peter/Forisch wurde die Kugel in den Rücken der Abwehr abgelegt auf Linus Volk. Dessen Schuss aus zentraler Position fing der JFG-Keeper jedoch sicher (26.). Ein Tempolauf von Max Forisch konnte im Strafraum nur durch ein Foulspiel gestoppt werden und den fälligen Elfmeter verwandelte Tom Müller souverän zum Ausgleich (28.). Danach die nächste Chance für die Nördlinger Jungs. Nach guter Kombination am Flügel konnte Benedikt Seefried nach innen ziehen. Sein Schuss von der linken Seite knallte an die Lattenkante und ging von dort ins Seitenaus (32.).

In der zweiten Hälfte versuchte die TSV-Elf mehr Drucksituationen zu erzwingen. Den Spielaufbau der Heimelf attackierten die U15-Jungs aber nicht energisch genug und mit schnellem Vorstoß kam die JFG zum erneuten Führungstreffer (39.). Die TSV-Jungs steckten jedoch nicht zurück. Nach Ballgewinn von Sajad Amiri kam die Kugel zum eingewechselten Mark Belik. In der 43. Minute flankte der Bopfinger über die Abwehrkette der Heimelf, wo der einlaufende Müller nur mit den Haarspitzen an den Ball kam. Der Ball rutschte auf den zweiten Pfosten durch, wo auch Seefried ganz knapp zur Abnahme verpasste.

In der Schlussphase dann die Entscheidung. Eine flache Hereingabe der Franken konnte TSV-Torhüter Strauß nicht festhalten und direkt vor ihm spitzelte ein JFG-Spieler Ozsvath die Kugel weg und schob zum 3:1 ein (64.). Die Rieser konnten sich kaum noch Torchancen erspielen, da die Heimelf in der zweiten Halbzeit entschlossen und konsequent verteidigte. So blieb es beim 3:1. (schm/jai)

TSV Nördlingen Felix Strauß, Leander Hubel (ab 52. Martin Winter), Jonas Wundel, Antonia Dehm, Philipp Köhn (ab 60. Benjamin Herdeg), Linus Volk, Sajad Amiri (ab 65. Aleksander Damyanov), Theo Peter (ab 65. Dominik Bittner), Max Forisch, Benedikt Seefried (ab 52. Mark Belik), Tom Müller, ETW Rafael Ulrich

