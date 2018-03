14.03.2018

Im letzten Viertel gedreht Lokalsport

Die U10 des TSV Nördlingen gewinnt am Wochenende zwei wichtige Spiele

Das Basketball Jugendteam des TSV Nördlingen stand ein spannendes Wochenende bevor. Die U10-Mannschaft musste gegen die direkten Konkurrenten antreten, den Zweiten und den Drittplatzierten in der Liga.

Im ersten Spiel trafen die Nördlinger auf den TSV Etting. Von Anfang an ließ die Nördlinger Jugendmannschaft kaum Chancen zu und spielte im Angriff stark auf. Am Ende stand ein deutliches 60:29 für Nördlingen auf der Anzeige. Das zweite Spiel gegen BBU, die Nachwuchsmannschaft aus Ulm, war ein ganz anderes. Beide Mannschaften spielten auf hohem Niveau. Zunächst ging Nördlingen im ersten Viertel mit 4:0 in Führung, das wurde aber prompt von den Ulmern egalisiert. Nach der ersten Viertelpause stand es 11:12 aus Nördlinger Sicht. Der Halbzeitstand in dem Spiel der direkten Konkurrenten war 22:23.

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Ulmer ab. Aber der TSV arbeitete sich immer wieder heran. Schließlich stand es nach dem dritten Viertel 31:33.

Im letzten Viertel entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Die Ulmer bauten ihre Führung zunächst auf sieben Zähler Vorsprung aus. Ehe der Spielstand zwei Minuten vor dem Ende bei 41:45 lag. Mit einer konzentrierten Defensivleistung erkämpften sich die Nördlinger den Ball und konnten auf 45:43 verkürzen. Durch einen einfachen Ballverlust der Ulmer Mannschaft und einem Sololauf glichen die Nördlinger dann eine Minute vor Spielende aus. Kurz vor Schluss drehte die Jugendmannschaft des TSV das Spiel sogar noch und erzielte den 47:45-Endstand. Die Ulmer verfehlten in der Folge noch einen Drei-Punkte-Wurf. (pm)

Es spielten:Geinitz Sander (2|2), Hirsch Michael (23|16), Klopfer Julius (7|4), Liebhäuser Tom (3|2), Michel Vroni (5|2), Ortelli Rosina (13|11), Rudolph Lenny (7|10)

