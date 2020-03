In 22 Regionalliga-Spielen kein einziges Mal ausgewechselt 

Plus Der gebürtige Alerheimer und Ex-Nördlinger Florian Lamprecht hat sich beim Fußball-Regionalligisten VfB Eichstätt auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. Sein neuer Trainer hat ihn scherzhaft mit einem spanischen Superstar verglichen.

Drei Jahre Landesliga , ein Jahr Bayernliga und seit über einem halben Jahr Stammspieler in der Regionalliga: Hinter Florian „Bolli“ Lamprecht liegt ein rasanter Aufstieg. Obwohl der 24-jährige Alerheimer nie ein Nachwuchsleistungszentrum besucht hat, ist er in der Karriereleiter stets Schritt für Schritt nach oben geklettert. Beim VfB Eichstätt hat sich der Sommer-Neuzugang längst etabliert und ist aus der Startformation als Linksverteidiger nicht mehr wegzudenken. Wir sprachen mit dem Senkrechtstarter.

Herr Lamprecht, wissen Sie, was Sie mit den Ex-Profis Daniel Adlung (jetzt SpVgg Greuther Fürth II ) und Tobias Kraulich ( 1. FC Nürnberg II ) sowie dem 36-jährigen Routinier Simon Schmidt ( SV Viktoria Aschaffenburg ) gemeinsam haben?

Florian Lamprecht : Nein. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Verraten Sie es mir.

Sie alle haben als einzige vier Feldspieler alle bisherigen 22 Punktspiele in der Regionalliga Bayern über die komplette Distanz bestritten.

Lamprecht: Aha, interessant. Ich weiß natürlich, dass ich immer durchgespielt habe. Aber ansonsten beschäftige ich mich nicht großartig mit irgendwelchen Statistiken im Internet.

Schon in der Vorsaison hätten Sie für den TSV Nördlingen in 32 Punktspielen keine einzige Minute verpasst. Dann allerdings wurden Sie im letzten Heimspiel ausgewechselt, um gebührend verabschiedet zu werden. Welche Gedanken schwirrten Ihnen seinerzeit durch den Kopf?

Lamprecht: Das war für mich schon sehr emotional. Immerhin habe ich ab dem zweiten Jahr D-Jugend meine ganze Kindheit beim TSV verbracht, dort auch den Sprung in den Herrenbereich geschafft und bin mit dem Verein ein Jahr zuvor von der Landes- in die Bayernliga aufgestiegen. In so einer Situation geht einem natürlich vieles durch den Kopf. Dass es vorbei ist, realisiert man jedoch erst einige Zeit später. Natürlich war in diesem Moment viel Wehmut dabei, aber auch ganz klar die Vorfreude auf Eichstätt.

Als Sommer-Neuzugang waren Sie der Herausforderer. Hatten Sie keine Bedenken, in der Mannschaft des bayerischen Amateurmeisters auf der Bank zu versauern?

Lamprecht: Ich bin nicht ängstlich in die Vorbereitung reingegangen, weil ich vorher schon ein paar Mal beim VfB mittrainiert und ein positives Gefühl hatte, dass ich mithalten kann. Nach den ersten Vorbereitungsspielen beschlich mich dann die leise Vorahnung, dass es mit einem Stammplatz klappen könnte. Dass es so gut läuft, damit konnte ich aber wirklich nicht rechnen.

Sind Sie schon immer linker Verteidiger gewesen?

Lamprecht: Angefangen habe ich auf der rechten Seite. Weil wir in Nördlingen keinen gelernten Linksverteidiger hatten, mussten wir immer mal wieder wechseln und das hat ganz gut funktioniert. Mittlerweile fühle ich mich auf dieser Position sehr wohl – vor allem auch, weil ich dann mit meinem starken rechten Fuß nach innen ziehen kann.

Ihr Trainer Markus Mattes hatte in den sozialen Medien bei einem Foto unter Real Madrids Sergio Ramos geschrieben, dass Sie ein genauso torgefährlicher Abwehrspieler sind.

Lamprecht: Das fand ich auch ganz witzig. Aber das war ein bisschen übertrieben (lacht). Schließlich ist der Torabschluss mein größtes Manko. An diesem Defizit muss ich arbeiten. Im Herrenbereich ist meine Ausbeute diesbezüglich sehr mager.

Als Schreiner müssen Sie Ihren Beruf tagtäglich mit voller Konzentration, Vorsicht und exaktem Arbeiten ausüben. Übertragen sich diese Eigenschaften automatisch auf den Fußballplatz?

Lamprecht: Ob das eine mit dem anderen etwas zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich teilweise echt hart arbeiten. Der Job ist anstrengend, macht aber Spaß. Ich habe Bewegung und bin viel an der frischen Luft. Manchmal bin ich nach einem langen Arbeitstag aber auch total fertig.

Und dann müssen Sie direkt von der Baustelle auch noch 60 Kilometer ins Training nach Eichstätt fahren.

Lamprecht: Keine Frage, der Aufwand ist um einiges größer geworden. In Nördlingen war ich in zehn Minuten am Trainingsgelände, jetzt bin ich über 50 Minuten einfache Fahrtstrecke unterwegs. Aber es funktioniert ganz gut und ich bringe Beruf und Hobby unter einen Hut. Mein Chef unterstützt mich dabei und schaut schon, dass ich pünktlich aus der Arbeit rauskomme.

Interview: Norbert Dengler