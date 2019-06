00:03 Uhr

In Laub darf gefeiert werden

Nach dem Klassenerhalt der LSV-Ersten folgt jetzt das traditionelle Pfingstsport-Wochenende

Der Lauber SV bietet auch dieses Jahr zu seinem traditionellen Pfingstsport-Wochenende mit Festzeltbetrieb wieder ein attraktives Angebot für Jung und Alt an. Neben den sportlichen Wettbewerben steht auch viel Musik im Festzelt auf dem Programm.

Das Sportwochenende beginnt am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Kleinfeldturnier der Betriebsmannschaften. Es stehen sich die Betriebsmannschaften der JVA Kaisheim, von Jeld-Wen Oettingen, Commscope Buchdorf und Valeo Wemding in der Gruppe A, sowie die Kicker von Airbus Helicopter, Hama Monheim, der Schreinerei Leberle Munningen und Ohnhäuser Wallerstein in der Gruppe B gegenüber. Nach den Wettkämpfen kann zum Festauftakt und der Siegerehrung im Bierzelt verweilt werden.

Das sportliche Programm beginnt am Pfingstsamstag mit dem D-Junioren-Punktspiel zwischen der JFG Wörnitz-Kicker und dem FSV Buchdorf. Beim anschließenden Kleinfeldturnier sind die Herrenmannschaften des BC Huisheim, TSV Wemding, SV Megesheim, SV Wechingen, SV Holzkirchen und dem SV Schwörsheim dabei. Mit einem AH-Spiel zwischen dem Lauber SV und dem TSV Monheim findet das fußballerische Geschehen für diesen Tag sein Ende. Bereits um 16 Uhr beginnt ein erstmals ausgetragenes Steeldart-Turnier für Hobbydarter im Festzelt. Bis Mitternacht wird unter professionellen Turnierbedienungen der wurfsicherste Turnierteilnehmer ermittelt.

Der Pfingstsonntag wird vom Turnier der Hobbymannschaften bestimmt. Ab elf Uhr geht es mit 16 Mannschaften nonstop bis zum Finalspiel am Abend durch. In den Abend- und Nachtstunden ist Partyalarm angesagt mit der Band „S.O.S.“, die den müden Freizeitkickern nochmals neuen Schwung verpassen werden.

Ein Bambini- und F-Juniorenturnier eröffnet am Pfingstmontag ab 11 Uhr das Programm, das unter dem Motto „5. Lauber Jugendtag“ verläuft. Anschließend geht es zum Mittagstisch mit Lauber Spezialitäten über. Beim E-Juniorenturnier wetteifern acht Teams von umliegenden Vereinen ab 14.30 Uhr um den Turniersieg. Zum Festausklang spielt das Duo „Bergkristall“. Ab 18 Uhr kann bei freiem Eintritt im Festzelt getanzt werden. (axa)

