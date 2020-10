00:02 Uhr

In der Nachspielzeit den großen Coup verpasst

Maihingen kassiert kurz vor Schluss den Ausgleich

Die Damen des FC Maihingen haben gut, aber nicht gut genug gespielt um den Tabellenführer aus Sielenbach zu bezwingen. In einem intensiven und bis zum Abpfiff spannenden Spiel lagen die Rieserinnen 0:2 zurück und führten bis in die Nachspielzeit 3:2, um am Ende den Ausgleich und damit eine gefühlte Niederlage zu kassieren.

Erwartet stark begann der Tabellenführer und hatte mit einem Kopfball den ersten Torabschluss. Anne Lasser klärte wenig später einen Distanzschuss. Mit dem ersten Eckball gingen die Gäste in Führung (18.) und erhöhten nach krassem Abspielfehler in der 31. Minute auf 0:2. Dazwischen gute Ansätze aber keine zwingenden Torabschlüsse des Heimteams, das nach dem 0:2 kurz geschockt wirkte aber zunehmend stärker wurde. Mit einem Alleingang blieb Lisa Koukol an der Torhüterin hängen und hatte nach gutem Eckball den Kopfball zu hoch angesetzt. Der Anschlusstreffer in der 37. Minute: Emily Uhl mit langem Pass auf Lisa Koukol, die mit platziertem Flachschuss der guten Gästekeeperin keine Chance ließ. In der 44. Minute der verdiente Ausgleich. Emily Uhl ließ nach Zuspiel von Andrea Koukol zwei Abwehrspielerinnen ins Leere laufen und traf frei vor dem Tor.

Nach dem Wechsel waren die Gäste aktiv, erzeugten aber nur bei Eckbällen und Freistößen wirkliche Torgefahr. Das Heimteam hatte die besseren Offensiv-Aktionen. In der 50. Minute zog Lisa Koukol aus 16 Metern ab, doch die Torhüterin lenkte noch über die Latte. Hannah Neher, die in der zweiten Halbzeit ins Spiel kam, verpasste nach Eckball den richtigen Abschluss. Das Heimteam wollte das 3:2, das in der 86. Minute auch gelang. Einen Pass von Hannah Neher über die Abwehr nahm Lisa Koukol mit und frei vor der Torhüterin traf sie aus 14 Metern flach ins lange Eck. Nur zwei Minuten später die gleiche Situation, doch konnte Lisa Koukol bedrängt den Ball nicht richtig plazieren sodass die Keeperin den Ball über die Latte lenkte. Mehr Glück hatten die Gäste, die in der 91. Minute einem Freistoß zum 3:3 verwandelten. Mit einem Sieg hätte das Heimteam die Meisterschaft noch offen gestalten können. (ke)

FC Maihingen Lasser, C. Stimpfle Enslin, Ratschker, Herrle, Wiedemann, Ernst, A. Koukol, L. Stimpfle, L. Koukol, Uhl, , Neher, Leberle, Kraut, T. Lang, A. Lang

