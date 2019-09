vor 17 Min.

In der ersten Hälfte völlig von der Rolle

Nördlinger U19 verliert überraschend ihr Heimspiel gegen Niederalteich

Von Klaus Jais

Eine ebenso überraschende wie verdiente 3:5 (0:4)-Heimniederlage kassierten die U19-Junioren des TSV Nördlingen gegen die bis dahin punktlose SpVgg Niederalteich. Besonders die erste Hälfte war desaströs: „Wir waren gar nicht auf dem Platz und haben keinen Zweikampf gewonnen“, meinte TSV-Trainer Wolfgang Meyer.

Bereits in der achten Minute fiel das 0:1, das über die rechte Seite entstand. Die Rieser agierten schläfrig und es war kaum Bewegung im Spiel. Nach einer Viertelstunde der erste Torschuss der Gastgeber, doch Sebastian Hertle zielte nach einer Ecke knapp vorbei. In der 16. Minute das 0:2, als die Platzherren bei einem Konter nicht nachsetzten. In der 28. Minute visierte Jonas Sandmeyer den Pfosten an und der Konter unmittelbar danach führte zum 0:3. Doch es kam noch schlimmer für die Einheimischen: Sandmeyer brachte mit einem Rückpass einen Gästespieler in Ballbesitz, der dann von Johannes Marb notgebremst wurde. Schiedsrichter Kris Streiber (BC Schretzheim) zeigte Marb die rote Karte und der fällige Freistoß aus 18 Metern schlug an der Mauer vorbei imTorwarteck ein (31.).

In der Pause ließ Trainer Meyer ordentlich Dampf ab. Zudem war er zu einem Wechsel gezwungen, da Imeri wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk durch Tim Seitz ersetzt werden musste. Nach Wiederanpfiff ließ die erste TSV-Chance bis zur 57. Minute auf sich warten, doch Tim Eckstein wurde nach einem Seitz-Pass gerade noch zur Ecke abgedrängt. Auf der anderen Seite verhinderte Innenverteidiger Marius Wille auf der Torlinie das 0:5. Doch die Rieser fanden sich immer besser zurecht, während die Gäste nachließen. Maximilian Beck erzielte nach einem Querpass von Seitz das 1:4 (67.). Lechler kassierte in der 70. Minute eine Zeitstrafe und in Unterzahl musste erneut Wille auf der Linie retten. In Unterzahl gelang den Gastgebern aber auch das 2:4, als Mirko Puscher zwei Gegenspieler aussteigen ließ (74.). Der eingewechselte Jan Jung setzte einen Fernschuss vorbei, ein Seitz-Schuss wurde auf der Linie geklärt und erneut Seitz umkurvte den Gästekeeper und schob aus spitzem Winkel zum 3:4 ein (80.). In der restlichen Spielzeit kamen die TSV-ler nicht mehr richtig zum Abschluss, während die Gäste bei einem Konter den Deckel drauf machten – 3:5. „In der zweiten Hälfte waren wir bissig und haben gekämpft. Meine Mannschaft in Normalform hätte gegen diesen Gegner ausgereicht“, bilanzierte TSV-Trainer Meyer.

TSV Nördlingen U19 Randi; Marb, Sandmeyer, Günther (ab 76. Jaumann), Lechler (ab 76. Vandelli), Imeri (ab 46. Seitz), Wille, Beck, Hertle (ab 62. Jung), Puscher, Eckstein.

