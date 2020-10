vor 20 Min.

In der neuen Spielklasse schnell angekommen

C-Junioren des TSV Nördlingen landen im zweiten Spiel den zweiten Sieg

Mit einem 3:2 (2:2)- Heimerfolg sicherten sich die U15-Fußballer des TSV 11861 Nördlingen den zweiten Sieg im zweiten Spiel. In einer temporeichen Partie feierten die Schmidt-Schützlinge den ersten Heimerfolg gegen die SpVgg Ansbach.

Beide Teams gingen mit viel Tempo und Druck in die Partie. Nach einem Konter durch Theo Peter hatte Tom Müller eine erste Chance mit Flachschuss, den Ansbachs Torhüter parierte (3.). Im Gegenzug steckte Ansbachs Max Riese toll durch auf Elision Ramic, der TSV-Keeper Rafael Ulrich keine Chance ließ und zur 1:0-Führung einschob (5.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, da die Rieser sofort die Antwort parat hatten. Nach gutem Spielaufbau der Heimelf kam die Kugel zu Tom Müller und schließlich durch die Schnittstelle der Abwehr zu Max Forisch. Seinen tiefen Laufweg krönte er, indem er vor dem Torhüter die Nerven behielt und zum 1:1 einschob (7.). In der 17. Minute konnte TSV-Torhüter Ulrich einen platzierten Freistoß gerade noch zur Ecke lenken. Nach Umschaltaktion am Flügel drangen die Gäste über zwei Pässe in den Strafraum ein, wo wieder Elision Ramic zur Stelle war und zum 2:1 traf (25.). Die Schmidt/Lösch-Truppe fand jedoch wieder die richtige Antwort. Nur eine Minute später führte Flügelmann Peter einen Einwurf auf Forisch aus. Dieser drehte ein und spielte sofort zu Müller an die Strafraumlinie. Müller zog zentral ab und erzielte mit wuchtigem Flachschuss ins untere Toreck den 2:2-Ausgleich (26.). Nach Pass von Jonas Wundel setzte Tom Müller zum Sprint an und marschierte mit der Kugel bis zur Grundlinie. Dort wurde er vom Ansbacher Verteidiger festgehalten und zu Boden geworfen. Den fälligen Elfmeter verschoss der gefoulte Müller jedoch in der 34. Minute, sodass es beim 2:2 blieb.

Nach der Pause agierten die Ansbacher mit starkem Pressing. Diese Phasen konnte die Heimelf gut lösen und mit Ball auf den Flügel kam die Kugel zu Benedikt Seefried. Die Hereingabe kam zu Forisch, dessen Schuss Ansbachs Keeper aber sicher parierte (39.). In der 42. Minute dann der Führungstreffer für die Nördlinger Buben. Nach einer zunächst missglückten Flanke kam der Ball zum aufgerückten Martin Winter. Dessen Flanke auf den zweiten Pfosten köpfte ausgerechnet der Ex-Ansbacher und Neuzugang Theo Peter zum umjubelten 3:2-Siegtreffer ein. Danach erhöhten die Gäste wieder den Druck. Die TSV-Abwehrreihe um Antonia Dehm, Jonas Wundel und Benjamin Herdeg konnte mit guten Tempoläufen jedes Mal entschärfen. Als Luca Kohler mit Schuss aus der Distanz abzog, hüpfte der Ball in der 55. Minute gefährlich vor dem Tor auf und Ulrich konnte gerade noch mit einer Hand das Leder vom Tor lenken.

In der Schlussphase dem Druck Stand gehalten

In der Schlussphase kam nach missglücktem Ansbacher Angriff ein langer Ball von Wundel. Über Amiri landete die Kugel bei Tom Müller, der nur noch gefoult werden konnte; der Ansbacher Verteidiger sah als letzter Mann die rote Karte. Mit Bittner und Köhn kamen für die Schlussphase noch einmal frische Kräfte in die Partie. So konnte die Heimelf weiteren Druck Stand halten und es blieb beim verdienten 3:2 Heimsieg. (schm/jais)

TSV Nördlingen Rafael Ulrich; Benjamin Herdeg, Jonas Wundel, Antonia Dehm, Martin Winter (ab 66. Philipp Köhn), Linus Volk, Jonathan Hänlein, Max Forisch, Theo Peter (ab 70. Dominik Bittner), Tom Müller, Benedikt Seefried (ab 66. Sajad Amiri), Leander Hubel, Aleksander Damyanov

Themen folgen