vor 6 Min.

In letzter Minute: Buser schießt TSV zum Sieg Lokalsport

Lange tun sich die Nördlinger gegen die kompakte Defensive des FC Stätzling schwer. Am Ende setzt sich der Tabellenführer sogar in Unterzahl durch.

Die Siegesserie des FC Stätzling ist mit der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer TSV Nördlingen jäh gerissen. Der FCS konnte durch Rolle zwischenzeitlich ausgleichen, musste aber in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer per Elfer hinnehmen. Die Nördlinger haben dabei die nächste Hürde auf dem Weg zum Aufstieg in die Bayernliga genommen. Allerdings ging es gegen Stätzling deutlich enger zu als in den vergangenen Spielen des TSV. Der Siegtreffer durch Philipp Buser fiel erst in der Nachspielzeit. Zuvor mussten die Nördlinger die Schlussphase in Unterzahl überstehen.

Unter den 200 Zuschauern waren auch einige verletzte Spieler der Stätzlinger und so war es notwendig, dass deren Trainer Bartl die Abwehr des Heimelf umstellte. Dabei musste die neuformierte Defensive mit Tutschka, Geldhauser, Schmidt und Losert die ersten Torgelegenheiten den Gästen überlassen. Zuerst rettete Heim-Torhüter Baumann per Fuß mit Glück und Geschick und später segelte eine Flanke an Freund und Feind sowie dem Pfosten knapp vorbei.

Die Stätzlinger zeigten einen vorsichtigen Spielaufbau und kamen in der 20. Minute zur ersten Großchance. Nach einer Kopfballverlängerung von Rolle spitzelte Kraus den Ball an Keeper Daniel Martin vorbei, aber nicht über die Torlinie. Der FCS konzentrierte sich weiterhin um Ordnung in der Defensivarbeit und ließ keine gefährliche Aktion mehr zu. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Rolle erneut mit dem Kopf auf Kraus, der aber am herausspringenden Torhüter Martin scheiterte.

Unmittelbar nach der Pause wurde ein harmlos erscheinender Querpass zum idealen Zuspiel für Leon Dammer, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ und zum 1:0 einschob. Die Nördlinger spielten weiterhin mit dem Selbstverständnis eines überlegenen Tabellenführers und waren dem zweiten Treffer näher als Stätzling dem Ausgleich. Dennoch hielt das Heimteam gut dagegen und konnte die Partie bis in die Schlussphase offen gestalten. Und dies wurde in der 78. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Nach einer Flanke von Losert traf der freistehende Rolle per Kopf zum 1:1. Doch die Nördlinger wollten mehr als nur einen Punkt aus Stätzling mitnehmen. Selbst nach dem Platzverweis von Jonas Halbmeyer, der innerhalb von drei Minuten zwei Karten vom Schiedsrichter gezeigt bekam (77. und 80.) spielte der TSV weiter auf Sieg, die größte Torchance hatte zunächst aber Stätzlings Gröb, der im Fünfmeterraum etwas zu lange zögerte und die Chance so verstreichen ließ. In der Nachspielzeit sorgte ein leichtfertiger Ballverlust der Stätzlinger im Mittelfeld für einen schnell vorgetragenen Konter des TSV. Florian Lamprecht kam im Sechzehner zu Fall und Philipp Buser verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:2-Sieg für Nördlingen. (bidi/lare)

Für den TSV spielten: Martin, Lamprecht, Käser, Holzmann (52. Kluczka), Kaiser, Buser, Halbmeyer, Raab, Mayer, Michel Dammer (65. Oefele).

Themen Folgen