vor 17 Min.

In vier Altersklassen dabei

Jugendturnier in Königsbrunn

Das 5. Königsbrunner Jugend Rapid-Turnier war mit 142 Teilnehmern außergewöhnlich gut besucht. Aus Nördlingen nahmen Vincent Turba (U18), Raphael Turba (U14), Peter Langer (U12) und Emanuel Kaufmann (U10) teil.

In der schwersten Altersgruppe der U18 landete Vincent Turba auf einem respektablen 19. Platz. Auch der siebte Platz von Raphael Turba im vorderen Mittelfeld der U14 verdient Anerkennung. Der hervorragende sechste Platz für Peter Langer in der U12 zeigt, wie intensiv und erfolgreich die Nördlinger Jugendlichen an ihrer sportlichen Entwicklung gearbeitet haben. Emanuel Kaufmann stellte nach einem Einbruch in der dritten und vierten Runde seinen Kampfgeist unter Beweis und kam in einer spannenden Aufholjagd noch bis auf Platz drei und damit aufs Siegertreppchen mit hervorragenden fünf Punkten von sieben möglichen. (mm)

Themen Folgen