vor 17 Min.

Inklusions-Team erreicht ein Unentschieden

Lebenshilfe-Auswahl überzeugt im freundschaftlichen Vergleich mit den Mond-Spritzern

Der Hauptplatz des Gerd-Müller-Stadions in Nördlingen war wieder der Austragungsort für das Benefizspiel zwischen den Mond-Spritzern und einer Inklusionsmannschaft der Lebenshilfe Donau-Ries. Das Lebenshilfe-Team, bestehend aus Mitarbeitern aller Einrichtungen und Menschen mit Behinderung, trat bereits zum fünften Mal gegen die Prominentenmannschaft mit Landrat Stefan Rößle an.

Die Mond-Spritzer waren dieses Jahr allerdings keineswegs spielbestimmend gegen die spielstarke und verjüngte Mannschaft der Lebenshilfe. Bereits in der ersten Spielhälfte ging die Mannschaft der Lebenshilfe in der 13. Minute mit 1:0 in Führung.

Auch im zweiten Durchgang konnten die Mond-Spritzer gegen die schnellen Akteure des Inklusions-Teams nur mit Glück und dank großartiger Paraden ihres Torhüters Matthias Irsigler weitere Gegentreffer verhindern. Schließlich konnte die Prominentenmannschaft durch das Tor von Bernhard Jaud im Verlauf der zweiten Halbzeit noch zum 1:1-Endstand ausgleichen.

Bei der Begrüßung der Mannschaften vor Spielbeginn durch den ehemaligen Oberbürgermeister und Vorsitzenden der Lebenshilfe Paul Kling, wurde sowohl vom ersten Vorsitzenden der Mond-Spritzer, Georg Radlinger, als auch von Landrat Stefan Rößle Spenden der Sparkasse Dillingen-Nördlingen in Höhe von jeweils 1000 Euro zugesagt. Sie sollen zu einem geeigneten Zeitpunkt an die Lebenshilfe übergeben werden. (pm)

