vor 46 Min.

Inklusionslauf: Rieser zeigen tolle Leistungen

Sportler des SG-Handicap Nördlingen gehen in Dillingen erstmals an den Start

„Inklusion im Sport“ heißt das Motto des Bona-Inklusionslaufs in Dillingen. Dieser Stadtlauf des Bonaventura-Gymnasiums wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen und bietet seither alljährlich seinen Teilnehmern unterschiedliche Wettbewerbe: Es gibt den Zehn-Kilometer Stadtlauf bestehend aus zwei Runden über je fünf Kilometer, den Hobbylauf über fünf Kilometer, den 1000 Meter Lauf und die Ministrecke über 400 Meter.

Die Sportler mit und ohne Behinderung können wählen, welche Strecke sie laufen möchten. Menschen mit Behinderung erhalten eine eigene Siegerehrung nach den Kriterien von Special Olympics.

Dieses Jahr fand der sechste Inklusionslauf statt, bei dem rund 1000 Läufer jeden Alters sowie mit und ohne Behinderung teilnahmen. Allein im Special-Olympics-Lauf über die 1000 Meter gingen 250 Athleten an den Start. Bei herrlichem Herbstwetter und Sonnenschein erlebten die Teilnehmer einen wunderbaren Lauftag.

Zum ersten Mal waren auch Sportler des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen mit dabei. Bei den Damen in der Klasse W35 war Maria Meyer aus Oettingen nicht zu bezwingen und wurde für ihre tolle Leistung mit einer Goldmedaille belohnt. Coach Gudrun Eder siegte in der Klasse W65. Schnellster Läufer insgesamt bei den Herren war Werner Wiedemann aus Nördlingen. Er siegte in der Klasse M45. Martin Buck aus Heroldingen gewann nach einem starken Lauf die Goldmedaille in der Klasse M40. (pm)

