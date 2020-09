vor 35 Min.

Intensive Partie mit verdientem Sieger

Der FC Maihingen setzt sich in einem torreichen Auswärtsspiel knapp durch

In einem intensiven und guten Bezirksligaspiel waren die Rieserinnen torgefährlicher und nahmen verdient die Punkte aus Hirblingen mit. Nach Anfangsproblemen und einem 1:2-Rückstand drehten sie das Spiel bis zur Pause in eine 4:2-Führung. Der Rückrundenauftakt ist gelungen und Trainer Rene Groß hatte für sein Team viel Lob übrig. Alle fünf Treffer erzielten die Koukol-Schwestern Andrea und Lisa, die von ihren Mitspielerinnen bestens bedient wurden.

Die spiel- und kampfstarken Gastgeber drängten in den ersten Spielminuten aufs FCM-Tor und gingen in der 4. Minute mit einem unstrittigen Foulelfmeter in Führung. Nur drei Minuten später der Ausgleich, als Emily Uhl im Strafraum auf Andrea Koukol passte, die zwei Gegenspielerinnen ausspielte und aus zehn Metern mit links abschloss. Doch wieder im Gegenzug die 2:1-Heimführung, begünstigt durch ein Foul der Torschützin, die dadurch Eva Enslin aus dem Spiel nahm und freie Bahn hatte. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Rieserinnen stärker. In der 17. Minute spielte Emily Uhl Andrea Koukol am langen Pfosten an und diese glich zum 2:2 aus. Die FC-Abwehr wurde nun immer sicherer. Auf den Außenpositionen ließen Lena Wiedemann und Jana Ernst den schnellen Angreiferinnen wenig Spielraum und im Abwehrzentrum waren Sarah Klaus und Eva Enslin kompromisslos. Die erstmalige Führung in der 22. Minute, als sich Pauline Herrle auf der rechten Seite durchsetzte und Lisa Koukol die scharfe Hereingabe flach ins lange Eck schob. Ein Pfostentreffer von Emily Uhl verhinderte eine höhere Führung, die Lisa Koukol in der 38. Minute gelang, als sie erneut die Abwehr überlief und platziert einschob. Emily Uhl wurde kurz vor der Halbzeit noch von einer Abwehrspielerin gebremst und Melanie Dürr verzog nach Eckball.

Nach dem Wechsel gelang dem Heimteam nach krassem Abwehrfehler der 3:4-Anschlusstreffer (54.). Durch die zunehmend härtere Spielweise der Gastgeberinnen wurden gute FC-Angriffsaktionen hart unterbunden. Mit Eckbällen und Freistößen hatten beide Teams Mitte der zweiten Halbzeit ihre gefährlichsten Aktionen. In der 80. Minute lenkte Anne Lasser einen Ball klasse übers Tor, um vier Minuten vor Schluss mit einem Freistoß vom eigenen Strafraum Lisa Koukol zu bedienen, die zum 3:5 abschloss. Nur zwei Minuten später konterten die CSC Damen zum 4:5. In der Schlussminute wurde Hannah Neher im Strafraum gestört, sodass ihr Schuss nur am Pfosten landete. (ke)

FC Maihingen Anne Lasser, Sarah Klaus, Eva Enslin, Melanie Dürr, Lena Wiedemann, Jana Ernst, Hannah Neher, Andrea Koukol, Pauline Herrle, Lisa Koukol, Emily Uhl, Sophie Kraut, Lena Stimpfle, Theresa Lang, Ramona Ratschker

