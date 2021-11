Jedermannsläufe

16:00 Uhr

Der Vorjahresgewinner allein auf weiter Flur

Andreas Beck von der LG Zusam in den herbstlichen Wäldern um den Eisbrunn. Der Vorjahressieger war auch heuer der Schnellste beim Jedermannslauf der LG Donau-Ries in Mauren.

Plus Andreas Beck wiederholt in Mauren seinen Vorjahreserfolg, die schnellste Frau kommt vom TSV Oettingen. Über 400 Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder am Start

Im Novembernebel bei kühlen vier Grad kamen 409 Läuferinnen und Läufer nach Mauren, um gemeinsam den zweiten Lauf der Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries zu bestreiten. Die meisten Starter waren mittlerweile mit dem neuen Zeitmesssystem vertraut und so gab es nur noch wenige Nachfragen, die schnell geklärt werden konnten. Spontan Entschlossene konnten sich bis 9.40 Uhr vor Ort noch nachmelden. Dieses Angebot wurde sehr gut angenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

