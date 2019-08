vor 24 Min.

Jetzt nachlegen

Schneller Antritt von Manuel Meyer (rechts) am vergangenen Samstag beim Heimsieg gegen Schwaben Augsburg. Meyer war auch Torschütze zum vorentscheidenden 2:0 in der 75. Minute. Heute wollen der TSV-Stürmer und seine Teamkollegen gegen Jahn Regensburg II nachlegen.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Schwaben Augsburg haben die Nördlinger gegen die Zweitliga-Reserve von Jahn Regensburg ein weiteres Heimspiel. Die Oberpfälzer haben zuletzt viermal verloren

Von Robert Milde

Das Aufatmen war im Umfeld des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen weithin spürbar, als am vergangenen Samstag mit dem 2:0 gegen den TSV Schwaben Augsburg der erste Saisonsieg gelang. „Beim Schlusspfiff sah man bei allen Akteuren den Druck der vergangenen Wochen abfallen“, formulierte es Abteilungsleiter Andreas Langer. Heute hat das Schröter-Team in einem weiteren Heimspiel (Anpfiff 17 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) die gute Chance nachzulegen. Gegner SSV Jahn Regensburg II hat die letzten vier Spiele allesamt verloren und ist bis auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen.

Technisch versiert und kombinationssicher

Der SSV Jahn Regensburg II verfügt über eine technisch versierte Mannschaft, die den Gegner von Anfang an hoch in deren Hälfte anläuft. Die Oberpfälzer spielen im Stile einer NLZ-Mannschaft mit gepflegtem Kombinationsspiel. Sie sind mit zwei Spielen in Rückstand. Nach den Auftaktsiegen gegen Deisenhofen (1:0) und Kottern (3:2) folgten vier Niederlagen am Stück, nämlich gegen Pullach (2:5), Kirchanschöring (1:3), Wasserburg (0:2) und zuletzt Ismaning (2:3 nach 2:0-Führung). Damit rangiert im 18er-Feld der Bayernliga Süd nur noch die SpVgg Hankofen-Hailing hinter dem als U21 deklarierten Reserveteam des Zweitbundesligisten.

Trainer ist in der dritten Saison der 38-jährige Yavuz Ak. Bekanntester Neuzugang ist Thomas Stowasser vom FC Augsburg II, der auch mit fünf Toren die interne Trefferliste anführt. In der letzten Saison kassierten die Rieser in Regensburg eine 2:6-Niederlage, gewannen aber das Rückspiel 3:0.

Cheftrainer Andreas Schröter habe mit seinem Trainerteam und der Mannschaft die richtigen Antworten in Bezug auf Taktik, Matchplan sowie Aufstellung gefunden, lobt Andreas Langer die Ausrichtung seines Personals nach zuvor sieben sieglosen Spielen. Aber dies dürfe nur der Anfang sein. Langer: „Gegen den Jahn II geht es, wenn man der Tabelle bereits Glauben schenken darf, gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt.“ Schröter selbst sieht das erwartungsgemäß nicht anders: „Durch die diesjährige Ausgeglichenheit in der Bayernliga Süd ist es von enormer Wichtigkeit, neben den teils guten sportlichen Leistungen auch stabile Ergebnisse zu erzielen. Zehn oder gar elf Siege werden zum Klassenerhalt nötig sein. Schritt für Schritt wollen wir uns sportlich und insbesondere in der Punkteausbeute verbessern.“

Rückblickend auf das Augsburg-Spiel lobte der Chefcoach vor allem die konsequente Arbeit gegen den Ball, die auch gegen die Oberpfälzer wichtig sein werde. Schröter weiter: „Mit dem SSV Jahn Regensburg II erwartet uns eine junge, talentierte Mannschaft, die unter Profibedingungen arbeitet. Die Jahn-Reserve hat ein eifriges Verschiebespiel und will den Ball so schnell wie möglich wieder in ihrem Besitz haben, auch in des Gegners Hälfte. Wir werden uns auf ein extrem laufintensives Spiel einstellen.“

Die personelle Situation beim TSV ist unverändert, denn Torwart Daniel Martin und Abwehrchef Felix Käser werden neben dem am Meniskus operierten Jonas Halbmeyer ausfallen. Bei letzterem lautet die Prognose, dass er erst in der Rückrunde 2019/20 wieder angreifen kann. Urlaubsrückkehrer sind Youngster Julian Bosch und Allrounder Patrick Michel.

Abzuwarten bleibt, ob die Regensburger Unterstützung aus dem Profikader bekommen; dadurch könnten die Karten natürlich neu gemischt werden. (mit jais)

Themen Folgen