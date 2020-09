vor 48 Min.

Jubiläum im Zeichen der Pandemie

Ausblick und Ehrungen beim FSV Marktoffingen

Unter den derzeit herrschenden besonderen Bedingungen fand die diesjährige Abteilungsversammlung der Volleyballabteilung des FSV Marktoffingen viel später als sonst üblich und zudem in der Mehrzweckhalle statt. Somit waren ausführliche Rückblicke nicht mehr auf der Tagesordnung, sondern es beherrschte vielmehr die Durchführung der Punkterunde die Versammlung.

Der FSV geht mit fünf Teams in die Erwachsenenrunde (zweimal Bayernliga, Bezirksklasse, Kreisliga und Kreisklasse). Für die Durchführung der Heimspiele mit einer reduzierten Zuschauermenge erstellte eine Arbeitsgruppe ein Hygienekonzept. Kernpunkt für die Zuschauer ist dabei, dass man sich bis auf weiteres anmelden muss und am Spieltag am Eingang einen Platz zugewiesen bekommt. Von Montag bis Freitag vor jedem Spiel können sich Interessierte unter der Telefonnummer 09081/2507707 (mit Anrufbeantworter) oder über SMS/WhatsApp 0171/3042829 anmelden. Beim FSV rechnet man je nach Zusammensetzung der Kontaktpersonen – bis zu fünf können in einer passenden Gruppe zusammensitzen – mit circa 50 Zuschauerplätzen.

Vereinstreue Akteurinnen gewürdigt und ausgezeichnet

Wenn auch diese Themen einen breiten Raum der Versammlung einnahmen, so ließ es sich Abteilungsleiter Josef Wizinger trotzdem nicht nehmen, auch dieses Jahr – zumal im Jahr des 40-jährigen Bestehens der Abteilung – seine vereinstreuen Spielerinnen und den Chef der Hobbymannschaft, Karl-Heinz Boos zu würdigen und zu ehren. (jw)

