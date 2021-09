Bayernliga-Auftakt geht knapp verloren

Den U15-Junioren des TSV Nördlingen gelingt gegen Schwaben Augsburg ein schnelles Führungstor, aber am Ende triumphieren die Gäste aus der Fuggerstadt

Die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen verloren ihr Bayernliga-Auftaktspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg knapp mit 1:2 (1:1). Im Heimspiel konnten die Rieser trotz Führung keine Punkte einfahren.

Einen Traumstart hatte die TSV-Elf gleich in der zweiten Minute, als Lukas Meier über außen durchbrechen konnte. Seine Flanke landete bei Samuel Jeromin am zweiten Pfosten. Dieser scheiterte noch im ersten Versuch, konnte aber im zweiten Anlauf zur 1:0-Führung einköpfen. Danach erhöhten die Gäste den Druck und stellten die TSV-Abwehr immer wieder vor Probleme. Nach Foul von Simon Käser am Flügel hatten die Schwaben-Buben eine gute Freistoßmöglichkeit. Die scharfe Hereingabe kam unmittelbar vor das TSV-Gehäuse und Felix Schwarz köpfte in der neunten Minute zum 1:1-Ausgleich ein. TSV-Keeper Max Brandner war aus Kurzdistanz machtlos.

Nach Eckball der Augsburger Gäste konnte Abwehrspieler Käser in höchster Not den Ball an der Torlinie blocken (19.). Nach schneller Umschaltaktion kam die Kugel zu Flügelspieler Laurin Merkl. Dieser entwischte seinem Gegenspieler und konnte vom Verteidiger nur noch festgehalten werden. Trotzdem kam der Hochaltinger zum Torabschluss, der jedoch aus spitzem Winkel nicht platziert genug war.

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tobias Sing (BC Schretzheim) kamen die gastgebenden U15-Jungs besser zurecht. Nach Pass von Benedikt Seefried zu Meier die nächste große Chance für den TSV. In der 48. Minute dribbelte der Reimlinger nach innen und sein Schuss knallte an die Latte. Den Abpraller konnte Seefried mit Kopfball nicht druckvoll genug auf das Tor setzen. Besser machten es die Gäste in der 53. Minute. Nach Eckball konnte die TSV-Abwehr noch klären. Jedoch kam es zu einem Abpraller und der Ball landete bei Schwaben-Kapitän Andreas Kempf, der aus kurzer Distanz abzog und den Ball zum Führungstreffer in die Maschen hämmerte.

Nun verstärkte der TSV den Druck. Ein Freistoß des eingewechselten Tom Bayrle in der 61. Minute fand keinen Abnehmer, konnte aber gerade noch im letzten Moment geklärt werden. Auch der eingewechselte Jan Lenz brachte neuen Schwung in die Partie. Seine Flanke in der 68. Minute konnte Jeromin nicht verwerten und dessen Schuss kam nicht platziert genug auf das Tor.

Die größte Chance zum Ausgleich hatten die Schmidt-Schützlinge in der vorletzten Spielminute. Wieder eine flache Hereingabe von Jan Lenz. Am zweiten Pfosten grätschte Kapitän Seefried ein und versuchte den Ball über die Torlinie zu drücken. Unmittelbar hinter ihm hatte auch Matthis Loi noch die Chance, aber der Ball rollte knapp am Pfosten vorbei. So blieb es beim 2:1-Auswärtssieg für die Gäste vom TSV Schwaben Augsburg. (sch/jais)

TSV U15 Maximilian Brandner; Jonas Meister, Leon Lanzenstiel, Simon Käser, Matthis Loi, Alya Hanke (ab 64. Tom Bayrle), Sajjad Amiri, Benedikt Seefried, Samuel Jeromin, Laurin Merkl, Lukas Meier (ab 61. Jan Lenz). Efe Temizel, Tobias Thum, Theo Hertle, Korbinian Hagel, Norwin Thum (Ersatztorwart).