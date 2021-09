C-Junioren siegen gegen Murnau

Beim 3:1-Sieg gibt es ein Traumtor zu sehen

Mit einem 3:1-Sieg kehrten die Bayernliga-C-Junioren des TSV Nördlingen von ihrem Auswärtsspiel beim TSV Murnau zurück. „Die Mannschaft hat den Matchplan, tief zu stehen und im Konter über unsere Außen Nadelstiche zu setzen, unfassbar gut umgesetzt. Murnau hatte insgesamt mehr Ballbesitz und das optische Übergewicht, wir haben aber als Mannschaft überragend verteidigt und verhältnismäßig wenig zugelassen“, berichtete Co-Trainer Simon Lösch.

Die Gäste hatten eine gute, bissige Anfangsphase, gekrönt mit einem Tor der Marke „Tor des Monats“ von Benedikt Seefried, der von der Außenlinie aus gut 30 Metern den Ball in einem hohen Bogen über den zu weit vorne stehenden Torwart schoss (14. Minute). Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ergaben sich immer wieder Kontersituationen. Ein Konter führte in der 25. Minute auch zum 2:0: Seitenwechsel von Benedikt Seefried auf Linksaußen Till Hofmann, der in vollem Tempo aus 20 Metern mit links ins linke untere Eck traf. Nach einer halben Stunde eine Riesenchance für die Oberbayern durch Lukas Ende, doch Norwin Thum kratzte den Ball gerade noch so von der Linie. In der 45. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Murnau: Der stärkste Heimspieler, Lukas Ende, setzte sich im Strafraum stark durch und donnerte den Ball zum 1:2 ins Tor. Mitten in die stärkste Drangphase der Heimmannschaft fiel das wichtige 1:3, wieder durch Benedikt Seefried: Ein Freistoß in der eigenen Hälfte, langer Ball von Leon Lanzenstiel über alle drüber, Seefried lief alleine auf das Tor und lupfte den Ball über den Torwart ins Tor.

Kurz vor dem 1:3 hatte Murnau Glück, als Till Hofmann im Tempodribbling im Strafraum von zwei Heimspielern in die Zange genommen wurde und der Pfiff ausblieb. Auch das 1:4 durch Seefried war möglich, doch er schob den Ball im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart rechts am Pfosten vorbei. Anschließend immer wieder Versuche von Murnau, doch die starke Abwehr hielt den wütenden Angriffen der Heimelf stand. Es soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Murnau Chancen hatte und eine gute Mannschaft war. „Durch die defensive Spielweise boten sich aber offensiv immer wieder Räume beim Gegner, die von unseren Offensivspielern immer wieder gut bespielt wurden. Ich sehe die geschlossene Mannschaftsleistung von allen, auch den drei Einwechselspielern Bayrle, Amiri und Temizel, die sich nahtlos in das Spiel eingefügt haben“, so Simon Lösch abschließend. (jais)

TSV Nördlingen U15: Norwin Thum; Lenz (ab 62. Bayrle), Meister, Loi, Seefried, Jeromin, Hofmann, Käser, Lanzenstiel, Hagel (ab 62. Temizel), Tobias Thum (ab 65. Amiri).