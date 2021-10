Der Kapitän trifft zweimal

Benedikt Seefried erzielt beide Tore beim Auswärtssieg der TSV-U15

Die Bayernliga-U15 des TSV Nördlingen gewann beim FV Illertissen mit 2:1. Damit sind die Schmidt-Schützlinge sowie die U15 des FC Memmingen die einzigen auswärts ungeschlagenen Teams der Liga.

Die Rieser begannen druckvoll und erspielten sich erste Chancen. In der dritten Minute setzte TSV-Kapitän Benedikt Seefried Samuel Jeromin in Szene, aber die flache Hereingabe konnte Jeromin nicht über die Linie drücken. Defensiv agierte die TSV-Elf konzentriert gegen den Spielaufbau des FVI. So konnte nach Balleroberung Laurin Merkl über außen durchbrechen. Seine Flanke landete am zweiten Pfosten, wo Tom Bayrle mit einer Direktabnahme aus rund zehn Metern abzog, Illertissens Torhüter konnte jedoch mit einer Glanztat den Ball noch aus dem Eck fischen. Das Führungstor fiel in der achten Minute, als Jan Lenz eine Flanke von rechts in den Strafraum schlug. Hier stand Benedikt Seefried parat, der mit tollem Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers zur 1:0-Führung einnickte. Eine Ecke von Matthis Loi in der 18. Minute fing der Keeper ab, aber der Ball rutschte ihm aus den Händen. Benedikt Seefried reagierte schnell, jedoch konnte ein Abwehrspieler der Gäste gerade noch entschärfen. Die nächste Chance leitete wieder Seefried mit Pass auf Hofmann ein. Till Hofmann dribbelte von rechts in den Strafraum, sein Schuss landete jedoch nur am Außennetz. Als der TSV-Elf im Spielaufbau ein Fehlpass unterlief, glich der FVI und aus zentraler Position mit einem Flachschuss aus (33.). Nach kurzem Schock fanden die Rieser gleich wieder in die Spur. Jeromin setzte mit Pass in die Tiefe Hofmann ein, der von links in den Strafraum Richtung Tor lief, aber seinen Schuss konnte der Keeper halten.

Nach der Halbzeit agierte der TSV weiter defensiv konzentriert. Die Gastgeber erhöhten nun den Druck und hatten mehr Ballkontrolle als in der ersten Halbzeit. Ein Ball von Hofmann landete in der 50. Minute durch die Schnittstelle der Abwehr des FVI. Der einlaufende Jan Lenz konnte nur durch ein Foul gestoppt werden und den fälligen Elfmeter verwandelte TSV-Kapitän Seefried souverän zur 2:1-Führung. In der Schlussphase zeichnete sich TSV-Keeper Max Brandner mehrmals aus und konnte drei gefährliche Eckbälle entschärfen. Der TSV war nun fast nur noch in der Defensive beschäftigt. Es blieb jedoch beim 2:1-Auswärtssieg. (sch/jais)

TSV U15 Max Brandner; Jonas Meister, Leon Lanzenstiel, Tom Bayrle (62. Minute Theo Hertle), Matthis Loi, Sajjad Amiri (56. Minute Alya Hanke), Benedikt Seefried, Till Hofmann, Samuel Jeromin, Laurin Merkl, Jan Lenz. Efe Temizel, Simon Käser, Korbinian Hagel, Lukas Meier, ETW Norwin Thum.