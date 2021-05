Die Quotientenregel gilt auch für den Nachwuchs

So wirkt sich der Saisonabbruch in den einzelnen Spielklassen aus

Gewertet wird die Fußball-Saison 2020/21 bei den Junioren gemäß Paragraph 54 der BFV-Jugendordnung aufgrund der Quotientenregel, Auf- und Abstieg werden vollzogen. In Spielklassen, in denen zur Ermittlung des Aufsteigers eine Relegation vorgesehen ist, wird der Aufstieg unter den Releganten durch den zuständigen Jugendausschuss per Losverfahren ermittelt. Dies ist an den Schnittstellen zwischen Kreisliga und Bezirksoberliga sowie zwischen Bezirksoberliga und Verbandsebene der Fall.

Die Spielleiter der einzelnen Jugendligen haben nun die Abschluss-tabellen nach Saisonabbruch veröffentlicht und mit entsprechenden Vermerken versehen. Im Einzelnen: In der U19-Landesliga Mitte wurde der ungeschlagene TSV Nördlingen mit einem Quotienten von 1,67 Tabellenvierter. Meister wurde der TSV 1860 Weißenburg (Quotient 2,50). In der U19-Bezirksoberliga steigt neben dem VfR Neuburg (Mannschaftsrückzug) die (SG) SV Donaualtheim/BC Schretzheim/SSV Steinheim ab. Der TSV Nördlingen II hatte zwar den gleichen Quotienten (0,33), doch in einer Sondertabelle der Spiele mit den gleichen gegnerischen Mannschaften war der TSV besser und entging somit dem Abstieg in die Kreisliga.

Nördlinger U17 als einzige Mannschaft ungeschlagen

Verzerrt ist die Tabelle in der U17-Bezirksoberliga, gibt es doch Mannschaften mit erst drei, aber auch mit bereits fünf Spielen. Meister wurde der TSV Nördlingen, der als einzige Mannschaft ungeschlagen ist (Quotient 2,50). Auch in der U17-Kreisliga wurde der TSV Nördlingen mit seiner zweiten Mannschaft Meister (Quotient 3,00) vor der (SG) SV Wörnitzstein-Berg und der JFG Region Harburg (beide Quotient 1,75). Falls der TSV Nördlingen II nicht aufstiegsberechtigt ist, muss zwischen der (SG) SV Wörnitzstein-Berg und der JFG Region Harburg gelost werden, wer den Relegationsplatz erhält.

TSV-Buben Vizemeister in der U15-Bayernliga

In der U15-Bayernliga Nordwest wurde der ASV Neumarkt Meister vor dem TSV Nördlingen (Quotient 1,80). In dieser Liga liegt die Spannbreite der absolvierten Spiele zwischen vier und sieben Begegnungen. In der U15-Bezirksoberliga wurde der FC Lauingen Meister vor dem TSV Rain. Der TSV Nördlingen II kam auf Platz vier. In der U15-Kreisliga wurde der SV Wörnitzstein-Berg mit einem Quotienten von 1,75 Meister. Der FC Gundelfingen ist die einzige ungeschlagene Mannschaft der U13-Bezirksoberliga und damit verdientermaßen Meister dieser Liga. Der TSV Nördlingen erreichte den zweiten Platz. Nicht alltäglich ist die Situation in der U13-Kreisliga: Da sowohl der TSV 1861 Nördlingen II als auch der FC 1920 Gundelfingen U12 nicht aufstiegsberechtigt sind, da die ersten Mannschaften schon in der BOL spielen, nimmt der Tabellendritte SV Wörnitzstein-Berg als Relegant teil. (jais)