Gäste in Nördlingen gnadenlos effizient

TSV-U15 vergibt ihre Chancen, während der FC Stätzling sie nutzt.

Die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen verloren nach drei Spielen ohne Niederlage zu Hause gegen den FC Stätzling mit 1:3 (0:2). Personell mussten die U15-Jungs auf die drei Abwehrspieler Jonas Meister (krankheitsbedingt), Leon Lanzenstiel (verletzungsbedingt) und Tom Bayrle (Firmung) verzichten.

Während die Heimelf zwei gute Möglichkeiten durch Benedikt Seefried und Samuel Jeromin verpassten, zeigten sich die Gäste überaus effizient in der Chancenverwertung. So war es FC-Kapitän Bernd Mayr, der plötzlich vor TSV-Keeper Max Brandner auftauchte und aus 16 Metern unter die Latte knallte (8. Minute). Ein Freistoß von Till Hofmann landete perfekt beim einlaufenden Seefried, der in der 14. Minute den Ball über die Torlinie drückte. Der Treffer wurde jedoch aberkannt aufgrund vermeintlicher Abseitsposition. Mit Pass zu Außenspieler Hofmann hatte der TSV die nächste Großchance. Aus spitzem Winkel schloss Hofmann ab, der Ball landete jedoch am Außennetz. Besser machten es wieder die Gäste in der 28. Minute. Mangelndes Zweikampfverhalten am Flügel trotz Überzahl ermöglichte es dem Gegner durchzubrechen, Bernd Mayr zog nach innen und schoss stramm und flach ins lange Eck zum 0:2 für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit landete ein Eckball von Sajjad Amiri vor den Füßen von TSV-Kapitän Seefried. Stätzlings Abwehr konnte jedoch noch klären.

Anschlusstreffer gelingt zu spät

Nach der Pause hatte der FCS eine Großchance: Einen Fehlpass von Simon Käser konnte Bernd Mayr abfangen, doch Jan Lenz konnte zusammen mit Lukas Meier gerade noch entschärfen. Die TSV-Elf versuchte weiter den Anschlusstreffer zu erzielen. Ein Tempolauf von Laurin Merkl in der 48. Minute blieb ohne Erfolg und konnte gerade noch an der Fünfer-Linie geklärt werden. Eine Flanke von Hofmann verfehlte knapp sein Ziel, denn Seefried verpasste nur knapp vor dem Tor (51.). Danach hatte wieder Merkl eine Großchance: Der Hochaltinger lief alleine auf den FC-Keeper Lucas Schweiger zu, doch Stätzlings Schlussmann parierte stark. Ein Ballverlust von Matthis Loi in der 55. Minute wurde eiskalt bestraft. Janne Hartmann gewann den Ball und schloss direkt ab. Stätzlings Mittelfeldmann erkannte sofort, dass TSV-Keeper Brandner einen Schritt zu weit vorne stand und der Ball flog zum 0:3 unter die Latte. Mit einem sehenswerten Distanzschuss von der linken Seite verkürzte „Joker“ Efe Temizel auf 1:3 (68. Minute). (schm/jais)

TSV Nördlingen U15 Max Brandner; Theo Hertle (54. Minute Alya Hanke), Lukas Meier, Simon Käser, Jan Lenz (58. Minute Efe Temizel), Tobias Thum (54. Minute Matthis Loi), Samuel Jeromin (55. Minute Korbinian Hagel), Benedikt Seefried, Till Hofmann, Sajjad Amiri, Laurin Merkl, ETW Norwin Thum

Lesen Sie dazu auch