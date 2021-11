In der zweiten Halbzeit fehlt der Durchblick

Duell der Nachwuchsleistungszentren nach der Pause vom Nebel beeinträchtigt

Die Bayernliga-U15 des TSV 1861 Nördlingen verlor das Duell der Nachwuchsleistungszentren gegen den FC 1920 Gundelfingen mit 2:3 (2:2). Der dichte Nebel im Abendspiel ließ in der zweiten Halbzeit bei beiden Teams Fragen offen.

Die Gastgeber bekamen schon in der ersten Minute ein Gegentor. Nach Freistoß klärte die TSV-Abwehr und der Ball kam zu Till Hofmann. Dieser legte sich den Ball zu weit vor und Gundelfingens Außenverteidiger zog eine lange Flanke. Während die Kette nach vorne schob, stand am zweiten Pfosten der FCG-Stürmer Fabian Rothermel bereit und schob zur Führung ein. Der TSV ging nach dem Gegentor sofort in die Offensive. Samuel Jeromin hatte in der dritten Minute den ersten Torschuss für die Rieser. Im Ballbesitz agierte nur noch der TSV. Der verdiente Ausgleich fiel in der 7. Minute: Till Hofmann zog mit einer Drehung von der Grundlinie nach innen und bediente Laurin Merkl, dieser verpasste kurz vor dem Torhüter, doch der Ball landete am zweiten Pfosten, wo der aufgerückte Simon Käser zum 1:1-Ausgleich einschob. Der TSV war nun im Ballbesitz die bessere Mannschaft und kontrollierte das Spiel. Die nächste gut herausgespielte Chance konnte Benedikt Seefried nicht verwerten (11.). Von Matthis Loi wurde der nächste Angriff eingeleitet mit Pass in die Tiefe zu Till Hofmann. Auch Hofmann konnte mit Torschuss die Führung nicht erzielen (17.). Defensiv gewannen die Schmidt-Schützlinge aus jeder laufenden Ballaktion der Gundelfinger jeden Zweikampf. So war es Sajjad Amiri, der zentral vor der Kette die Kugel eroberte. Sein Pass durch die Abwehrreihe kam zu Kapitän Seefried. Der zog mit seinem Gegenspieler in den Strafraum. Den Ball verwandelte er mit Schuss ins lange Eck zur 2:1-Führung (29.). Einzig und allein bei Freistößen hatten die Gäste ihre Chancen. So war es wieder ein Freistoß, der zum Ausgleich führte. Wieder von der rechten Seite landete der Ball am Pfosten und sprang zurück in den Strafraum, wo erneut Rothermel kurz vor Halbzeitpfiff den Ball im Eck versenkte.

Erst in den Schlussminuten wieder einigermaßen Sicht

Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit senkte sich verstärkt der Nebel über das Spielfeld. Ab der 45. Minute konnten die Spieler, Trainer, Zuschauer und Schiedsrichter Reiner Ulrich (TSV Bissingen) nichts mehr erkennen. Erst in den Schlussminuten hatte man wieder eine komplette Sicht über das Spielfeld. In der 51. Minute fiel durch Kapitän Agan Neziri im dichten Nebel das 3:2 für die Gundelfinger Gäste. Weitere Spielsituationen in der zweiten Halbzeit konnte man nicht erkennen.

TSV-Trainer Fabian Schmidt meinte nach der Begegnung: „Wir haben zweimal um eine Spielpause gebeten. Wieso hier beide Teams weiterspielen müssen, kann ich nicht nachvollziehen. Es waren keine fairen Bedingungen für beide Teams. Auf den Bildern ist das gegenüberliegende Tor nicht sichtbar. Eine Spielunterbrechung von zehn Minuten wäre angebracht gewesen.“ (schm/jais)

TSV U15 Max Brandner; Jan Lenz, Simon Käser (ab 66. Theo Hertle), Jonas Meister, Matthis Loi (ab 68. Korbinian Hagel), Benedikt Seefried, Samuel Jeromin (ab 68. Efe Temizel), Till Hofmann, Simon Käser, Leon Lanzenstiel, Laurin Merkl, Sajjad Amiri (ab 55. Alya Hanke); ETW Norwin Thum.