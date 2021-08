Klarer Nördlinger Erfolg gegen die „kleinen Bayern“

Plus U14 des TSV Nördlingen bezwingt Münchner Gäste überraschend klar. Torwandschießen im Rahmenprogramm.

Die U14-Junioren des TSV Nördlingen gewannen ein Freundschaftsspiel gegen die U13 des FC Bayern München überraschend deutlich mit 7:1 (3:1). Gespielt wurde vor über 250 Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion. Geleitet wurde die Partie von Neu-Schiedsrichter Andreas Schröter.