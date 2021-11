Meisterlicher Schlussakkord

U12 des TSV Nördlingen sichert sich den Kreisliga-Titel

. – Mit einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg beendeten die U12-Junioren des TSV Nördlingen die Kreisliga-Saison als verdienter Meister.

Von Beginn an erspielten sich die Nördlinger Buben ein deutliches Übergewicht und ließen Ball und Gegner laufen. So dauerte es auch nur fünf Minuten, bis Viktar Bely das 1:0 für die Nördlinger erzielte. Bis zum 2:0 durch Maxim Rolev nach Traumpass von Leon Randi dauerte es dann bis zur 15. Minute. Nördlingen blieb weiter am Drücker, und so stand es bereits nach 20 Minuten 3:0, nachdem Jettingen einen Eckball abgewehrt hatte und Jakob Ott diesen aus dem Rückraum direkt verwandelte. Das 4:0 fiel noch vor der Halbzeit: Nach Pass von Paul Wagner war es wiederum Bely, der erfolgreich abschloss.

Mit einer unglaublichen Spielfreude ließen die Jungs den Jettingern auch in der zweiten Halbzeit keine Chance und erhöhten durch Bely und zweimal Rolev auf 7:0. Nach dem Jettinger 7:1 traf Lias Metzger aus Kurzdistanz, nachdem er schön freigespielt worden war. Den Schlusspunkt zum 9:1 setzte Muhammed Temizel nach einer tollen Kombination über Laurens Hubel und Leon Randi und einem beherzten Abschluss. Somit verabschiedeten sich die Jungs der U12 standesgemäß mit einem letzten tollen Auftritt aus der Kreisliga-Saison. (kl/jais)