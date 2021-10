Nördlinger A-Junioren wahren Aufstiegschance

2:1-Erfolg der Nördlinger U19-Fußballer gegen den Konkurrenten Murnau.

Mit einem 2:1-Sieg über den TSV Murnau wahrten die U19-Junioren des TSV Nördlingen ihre Chancen auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Bayernliga-Aufstiegsrunde berechtigen würde. Schiedsrichter Maximilian Jaumann (TSV Oettingen) gefiel durch seine klare Linie.

TSV-Trainer Karl Schreitmüller war zu Umstellungen gezwungen: Paul Rauser hatte sich am Knie verletzt, Jonas Bonn hütete das Tor, Patrick Glenk, Dean Pöschko, Oscar Ladenburger und Luca Lechler standen neu in der Anfangsformation, weshalb es zunächst das eine oder andere Abstimmungsproblem gab. Die spielstarken Oberbayern waren der erwartet schwere Gegner. Sie diktierten in der ersten Halbzeit das Geschehen auf dem Rasenviereck, vor allem in der ersten halben Stunde waren sie die klar bessere Mannschaft, ohne sich aber klare Chancen herauszuarbeiten. Die Gastgeber hielten dagegen und kamen gegen Ende der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel. Die größte Chance hatte Trautwein, der nach einer Ernst-Vorarbeit mit seinem schwächeren linken Fuß das Tor verfehlte (36.). Auch Pöschko ließ eine gute Chance liegen (38.) und ein Freistoß von Lechler war nicht ungefährlich.

Erste Landesligator von Dean Pöschko

Zur Pause nahmen sich die Gastgeber vor, noch einen Zahn zuzulegen. Gesagt, getan: In der 48. Minute erzielte Pöschko sein erstes Landesligator. Nach einer Ecke brachte Luca Trautwein den Ball vors Tor, wo Pöschko eiskalt vollstreckte. Zehn Minuten später konnten die Gäste nach einem Gewühl vor dem Tor und internen Uneinigkeiten durch Fabian Erhard ausgleichen. Die Gastgeber waren davon nicht geschockt und glaubten unbeirrt an ihren Sieg. Das Siegtor fiel schließlich in der 78. Minute, als sich Ladenburger nach einem langen Ball aus der Abwehr in seiner unnachahmlichen Art gegen einen Gegenspieler durchsetzte und zum 2:1 einschob.

Ladenburger und Daniel Ernst gefielen durch eine hohe Laufbereitschaft und kamen so auch zu Torchancen. Das erlösende 3:1 gelang aber nicht, doch dank einer guten kämpferischen Leistung der gesamten Truppe brachten die Einheimischen den Sieg über die Zeit. (schr/jais)

TSV Nördlingen U19 Bonn; Bühlmeier, Glenk (ab 77. da Cunha Pimenta), Pöschko, Reichert, Ernst, Pintea (ab 84. Geiß), Lechler (ab 67. Merz), Trautwein, Ladenburger, Hopfauf (ab 73. Mielich).

