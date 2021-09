Nördlinger Achtungserfolg im Ostallgäu

Plus U15-Junioren des TSV Nördlingen verdienen sich beim Bayernliga-Duell in Kaufbeuren durch eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen Punkt.

Die U15-Junioren des TSV Nördlingen konnten aufgrund der zweiten Hälfte bei der SpVgg Kaufbeuren einen verdienten Punkt mitnehmen. Hochkarätige Chancen blieben jedoch ungenutzt, weshalb es beim Gastspiel im Ostallgäu nur zu einem 1:1 (0:1) reichte.