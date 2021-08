Nördlinger Nachwuchs trifft auf große Namen

U12-Junioren des TSV reisen zum Varta-Cup nach Niederösterreich

Die Fußball-U12-Junioren des TSV Nördlingen nehmen erstmals am Varta-U12-Cup teil. Sport, Spaß und Musik, das erwartet die U12 beim Varta-Cup in Haag/Niederösterreich. Die jungen Fußballtalente vom TSV Nördlingen, Union Haag, SK Rapid, FK Austria Wien, GAK Juniors, BW Linz und vielen mehr treten gegeneinander an und kämpfen um den Sieg. Die Gewinnermannschaft wird in die Allianz Arena nach München geschickt; dort können die jungen Nachwuchsspieler dem FC Bayern München live im Stadion zusehen.

Turnierbeginn ist am heutigen Samstag, 14. August, um neun Uhr. Die Halbfinals starten um 15.30 Uhr, das Endspiel ist auf 16.45 Uhr terminiert. Ab 17 Uhr stellt das „Who’s who“ aus der Region zusammen mit Schirmherr Andreas Herzog das Können im Bubble-Soccer unter Beweis. Der 52-jährige Herzog ist mit 103 Länderspielen Rekordspieler der österreichischen Nationalmannschaft. In der Bundesliga spielte er beim FC Bayern München und in erster Linie beim SV Werder Bremen. Zum Ausklang spielt die Band Haagston Brass ab 19.30 Uhr live.

Vorfreude auf ein tolles Turniererlebnis

Das Nördlinger Trainerteam um Markus Klaus, Markus Randi und Matthias Strauß freut sich auf Spiele gegen hochklassige Gegner und auf ein tolles Erlebnis mit den Jungs der TSV-U12. (jais)