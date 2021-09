Nördlinger U15 defensiv nicht konsequent genug

Plus U15-Junioren des TSV Nördlingen verlieren das Bayernliga-Duell gegen den FC Memmingen mit 1:4. Dabei legen die Gäste im zweiten Durchgang zu.

Die U15-Junioren des TSV Nördlingen unterlagen dem FC Memmingen mit 1:4 (1:1). Am Ende fiel der Sieg zu hoch aus, da sich die Rieser über lange Zeit sehr teuer verkauft hatten.