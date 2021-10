Punktgleich Vizemeister

JFG Nordries Marktoffingen verpasst den Aufstieg nur hauchdünn

Die C-Junioren der JFG Nordries beendeten mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den FC Günzburg die Kreisligasaison. Trotz einiger Ausfälle und gesundheitlich angeschlagener Spieler konnten die JFG-Buben ihr Spiel durchsetzen und den zahlreichen Zuschauern ein interessantes Spiel bieten.

Entschlossenheit und Durchschlagskraft im Offensivspiel sowie Stabilität in der Defensive waren auch im letzten Saisonspiel der Erfolgsgarant.

Am Ende belegen die Kienle-Schützlinge den zweiten Platz in der Kreisliga. Mit ebenso vier Siegen, jedoch einem Torverhältnis von 23:5 Toren ist das JFG-Team zwar besser als der Meister SG Donau/Kesseltal, dieser hat aber – wie berichtet – den direkten Vergleich knapp mit 3:2 gewonnen und kann somit in die Bezirksoberliga aufsteigen. Mit zwölf Toren in fünf Spielen ist Micha Rusch der Top-Torjäger der Kreisliga. Vorne dabei ist auch Ben Stoller mit sechs Treffern.

Teamgeist, Trainingsfleiß und die Freude daran, endlich wieder Fußball spielen zu dürfen, waren die Basis für diese tolle Herbstsaison der C-Junioren der JFG Nordries Marktoffingen. (pm)