TSV-U17 schafft es zum Ende der Herbstsaison nicht aufs Treppchen

Plus Im Spiel gegen Memmingen gelingt den Nördlingern ein 1:0-Sieg. Damit kommen sie auf Platz vier.

Zum Abschluss der Herbstrunde der U17-Landesliga Südwest empfing der TSV Nördlingen noch die Zweitvertretung des FC Memmingen. Die Gastgeber gewannen durch das Tor von Colin Bischof 1:0 und beendeten die Herbstrunde mit fünf Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen auf Platz vier.