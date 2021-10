U12 knackt Krumbacher Bollwerk

Die Mannschaft des TSV ist meist überlegen, doch der Gästekeeper hält gut

D-Junioren-Kreisliga: TSV Nördlingen U12 – TSV Krumbach U13 2:0. – Die Nördlinger Jungs starteten gut in das Spiel und erspielten sich eine deutliche Feldüberlegenheit, ohne aber zu richtig guten Abschlussaktionen zu kommen. Die Passqualität, Laufbereitschaft und der Wille ein Tor zu erzielen, waren in den ersten 30 Minuten zu mangelhaft. Schüsse von Temizel, Randi, Strauss & Co. waren eine sichere Beute des guten Gäste-Torhüters. So plätscherte das Spiel der Halbzeit entgegen, bis kurz vor der Pause die Krumbacher nach einem weiten Ball plötzlich allein vor Max Stenzenberger auftauchten, dieser allerdings mit einer guten Fußabwehr sein Team vor einem Halbzeitrückstand bewahrte.

Mit neuem Elan ging es in die zweite Hälfte und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Jungs das Abwehrbollwerk des TSV Krumbach knacken würden. Zehn Minuten nach der Halbzeit schoss Maxim Rolev das 1:0. Nach einem Eckball auf den zweiten Pfosten brachte Leon Randi den Kopfball nochmals gefährlich ins Zentrum, wo der Torjäger der U12 richtig stand und den Ball über die Linie drückte. Nördlingen spielte weiter nach vorne und belohnte sich in der 49 Minute mit dem 2:0. Nach einem tollen Angriff über Ludwig Stüber scheiterte Mohammed Temizel mit einem fulminanten Schuss am Torhüter, doch wie bereits beim 1:0 war wieder Maxim Rolev zur Stelle und vollendete in Gerd-Müller-Manier aus kurz Distanz.

Im Anschluss hatten die Jungs noch einige Chancen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, waren aber in ihren Aktionen nicht zielstrebig genug. (kl/jais)