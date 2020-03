vor 35 Min.

Julian Pollithy erstmals Schützenkönig

Schützenkönig und Pokalsieger sind in Bollstadt gefeiert worden (von links, stehend): Jubilar Felix Pollithy, 2. Schützenmeister Marcus Bandel, Wurstkönig Albert Schiele, Vereinsmeister und Jubilar Dominik Engel, (von links sitzend): Schützenkönig Julian Pollithy, Damenkönigin Alina Starz, Pokalsieger Christoph Eisenbarth.

Pollithy sichert sich mit einem 8,7 Teiler den Königstitel

Der Schützenkönig und der Pokalsieger sind in Bollstadt geehrt und gefeiert worden. Julian Pollithy traf mit einem 8,7 Teiler am besten und wurde somit verdient zum ersten Mal in seiner Schützenkarriere König. Den zweiten Platz belegte Albert Schiele und war somit Gewinner der Wurstkette.

Peter Wanner komplettierte das Podest. Pokalsieger wurde Christoph Eisenbarth, der den neu gestifteten Pokal vom 1. Schützenmeister Dominik Engel entgegennehmen konnte. Mit einem 4,8 Teiler konnte er den Königsschuss sogar noch unterbieten. Er konnte Joachim Enßlin und Neumitglied Tina Deuter auf die Plätze verweisen. Bei den Damen setzte sich Alina Starz mit einem 69,5 Teiler vor Hanna Ruef und abermals Tina Deuter durch.

Bei der Generalversammlung der Schützengilde Bollstadt, zu der auch Bürgermeister Hermann Schmidt kam, konnte Kassenwart Zacharias Bschorr auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Nach den Jahresberichten gab Sportwart Julian Pollithy den Vereinsmeister bekannt: Dominik Engel konnte sich mit einem Schnitt vom 375 Ringen vor David Bschorr mit 340 Ringen und Julian Pollithy mit 323 Ringen durchsetzen. Sowohl das Beste Jahresblattl mit 7,6 als auch der Schnitt der drei besten Blattl von 14,7 im vergangenen Jahr erzielte Dominik Engel.

Für 40 Jahre Vereinstreue konnten Armin Enßlin, Felix Pollithy und Johannes Pollithy geehrt werden. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Sabine Schiele sowie für 20-jährige Mitgliedschaft Sebastian Strauß, Manuel Schiele und Dominik Engel geehrt.

Bei den anstehenden Wahlen konnten alle zu wählenden Personen in ihren Ämtern für zwei weitere Jahre bestätigt werden: der 1. Schützenmeister Dominik Engel, sein Stellvertreter Marcus Bandel, der Waffenwart Denis Lang, dessen Stellvertreter Patrick Ott und der Stellvertretende Sportwart Roman Ruef.

Auch der Fähnrich, die beiden Fahnenbegleiter sowie die Rechnungs- und Kassenprüfer wurden einstimmig von der Versammlung wiedergewählt. Abschließend bedankte sich der 1. Schützenmeister bei allen Mitgliedern und Helfern, die den Schützenverein im abgelaufenen Jahr tatkräftig und mit viel Engagement unterstützt haben. Im Anschluss wurde wie üblich die Generalversammlung mit dem Schützenlied beendet. (pm)

