18:48 Uhr

Junger Oettinger der Schnellste beim Ipf-Ries-Halbmarathon

Timo Schmitz bleibt auf den 21,1 km unter 1:15 Std. 800 Läufer zwischen Bopfingen und Nördlingen unterwegs.

Von Hans Niederhuber

Seit dem Jahr 2009 richten die Organisatoren des TV Bopfingen und des TSV Nördlingen den Ipf-Ries-Halbmarathon aus. Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Athleten, der Lauf selbst hat sich auch überregional zu einer festen Institution unter den Ausdauerläufern entwickelt. Am Samstag meldeten sich trotz des schlechten Wetters noch rund 100 Teilnehmer nach, sodass fast 800 Läuferinnen und Läufer, darunter 73 Staffeln antraten, um die 21,1 km von Bopfingen nach Nördlingen im Dauerlauf zu bewältigen. Nachdem es im vergangenen Jahr noch extrem warm gewesen war, hatten heuer die Läufer und besonders die Zuschauer mit den kalten Temperaturen nur leicht über dem Gefrierpunkt zu kämpfen.

Als Erster erreichte Timo Schmitz vom TSV Oettingen nach nur 1:14:43 Std. das Ziel, gefolgt von Raphael Heilmann vom Laufsport Gruszka in 1:15:07 Std. und Sufiaan Ashaaloo vom TSV Oettingen in 1:16:07 Std.. Die ersten Plätze bei den Frauen belegten Heike Strobel von der EnBW ODR in 1:35:52 Std., Anna Berger von der LG Warching (1:36:17) und Nicole Fischer von den Ries Hornets Nördlingen (1:36:34). (ausführlicher Bericht folgt in unserer Printausgabe am Dienstag)

Themen Folgen