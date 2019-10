vor 3 Min.

KTV-Mädchen gelingt guter Saisonabschluss

Drei Mannschaften sind in diesem Jahr in der Gauliga an den Start gegangen

In Wertingen fand für die drei ins Rennen geschickten weiblichen Jugendmannschaften der KTV Ries der letzte Durchgang der Gauligasaison 2019 statt. Dabei ging die KTV Ries I mit den Turnerinnen Hanna Tremel-Wunderle, Leonie Sandmeyer, Alexandra Papke, Maya Leibrich und Dana Bachmann an den Start. In den Reihen der KTV Ries II turnten Alexa Strehle, Marie Strobel, Diana Gazenbiller, Clara Gambs und Nicole Delchmann.

Guter Wettkampfbeginn am Sprung

Beide Mannschaften eröffneten ihren Wettkampf am Sprung. Hier konnten die Wettkämpferinnen Leonie Sandmeyer und Maya Leibrich ordentlich Punkte für ihr Team einstreichen. Dies gelang auch Clara Gambs, Marie Strobel und Diana Gazenbiller für die zweite Mannschaft der Rieserinnen an diesem Gerät. Für die KTV Ries III wurden Antonia Engert, Lena Maier, Jana Angerer und Katharina Gazenbiller gemeldet. Sie starteten mit dem Stufenbarren. Hier überzeugte besonders Lena Maier mit einer sauber geturnten P8, aber auch Katharina Gazenbiller und Jana Angerer wussten zu gefallen. Aus den beiden anderen Teams erhielten Nicole Delchmann und Leonie Sandmeyer die höchsten Wertungen am Stufenbarren.

Am Balken hatten einige Turnerinnen der KTV Ries mit kleineren Problemen zu kämpfen und mussten das Gerät verlassen. Doch Alexandra Papke sowie Alexa Strehle und Lena Maier ließen sich davon nicht beeindrucken und präsentierten ihre Übungen sicher dem Kampfgericht. Ihr bestes Ergebnis konnte Hanna Tremel-Wunderle am Boden erzielen und Antonia Engert, Dana Bachmann und Leonie Sandmeyer setzten mit sehr ansprechenden Übungen, die mit Wertungen über 17 Punkten belohnt wurden, noch eins drauf.

Drei Top-Platzierungen in der Einzelwertung

Der Wettkampftag endete mit einem sehr guten vierten Platz für die KTV Ries I, die KTV Ries II erreichte den sechsten Platz und die KTV Ries III beendete die Saison mit Rang acht. In der Einzelwertung sind besonders Leonie Sandmeyer auf Platz sieben, Nicole Delchmann als Neunte und Alexandra Papke auf Rang elf hervorzuheben. (sei)

Themen folgen