09.10.2020

KTV Turner siegen klar zum Saisonauftakt gegen TG Allgäu

Plus Die Trainer ziehen aus der Begegnung gegen die TG Allgäu wichtige Erkenntnisse für den Verlauf der Runde.

Von Thomas Frisch

In ihrem ersten Saison-Wettkampf konnten die Turner aus Nördlingen die Gäste aus dem Allgäu deutlich mit 55:24 bezwingen und so die ersten wichtigen Punkte einfahren. Mit sicheren und sauberen Übungen gelang es dem Rieser Team, sich konstant über den Wettkampfverlauf von ihrem Gegner abzusetzen, der sich den ein oder anderen Fehler erlaubte, und so einen ungefährdeten Sieg zu erzielen. Topscorer des Tages wurden Gustav Kern und Maximilian Henning mit jeweils zwölf Zählern.

Die diesjährige Saison startete für das Trainerteam Jürgen Wundel, Roland Grimm und Wolfgang Eichmeier mit vielen Unbekannten, da die Leistungen der anderen Mannschaften vergleichsweise schwierig einzuschätzen waren. Nach dem ersten erfolgreich Wettkampf können sie sich jedoch in ihrer Abschätzung bestätigt sehen.

Am Boden, war das Duell ausgeglichen. Jakob Mayer eröffnete die Saison für sein Team an seinem Paradegerät mit einer sauberen Kür, die zwei Scorepunkte einbrachte. Im zweiten Duell ging Gustav Kern für die Nördlinger ans Gerät. Nach einer durchaus gelungenen Übung, musste er in der vorletzten Bahn allerdings an den Boden langen und somit drei Punkte seinem Kontrahenten überlassen. Mit vier gewonnenen Zählern, erkämpfte Clemens König im dritten Duell die Führung der Rieser zurück, was ihm mit einer schweren und sauber vorgetragenen Übung gelang. Im letzen Duell punkteten die Allgäuer, da Lucas Buschmann bei seinem ersten Einsatz im Trikot der KTV ebenfalls stürzte, was dazu führte, dass dieses erste Gerät pari ausging.

Am Pauschenpferd gelang es der Heimmannschaft dann, sich direkt etwas absetzen zu können. Mit 12:2 erzielten sie nach dem zweiten Gerät einen respektablen Vorsprung. Mit Lukas Leonhardt legte die KTV direkt mit einer starken Übung vor, die nicht übertroffen wurde. Weitere zwei Punkte gewann Maximilian Henning bei seinem ersten Einsatz – fehlerfrei. Weitere fünf gab es nach der Übung von Gustav zu bejubeln, der seinen beiden Mannschaftskollegen in nichts nachstand. Den einzigen Absteiger und damit auch ein verlorenes Duell musste Clemens König bei seinem zweiten Einsatz hinnehmen.

Auch an den Ringen, eigentlich einem sehr starken Gerät der Allgäuer, behielt die KTV die Oberhand und entschied das Gerät mit 10:5 für sich. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Maximilian Henning im dritten Duell die sehr seltenen zehn Scorepunkte holen konnte, da sein Kontrahent aufgrund mangelnder Ausführung nicht alle Teile anerkannt bekam. Im ersten Duell erzielte Mannschaftskapitän Sven König ein respektables Remis. In der zweiten Paarung am Kraftgerät konnte Lucas Buschmann trotz einer sauberen Kür, vom Schwierigkeitsgrad nicht ganz mithalten, womit er einen Punkt dem Gegner überlassen musste. Vor der Pause ging es für Roland Hagner ans Gerät, der erneut bewies, dass er problemlos mithalten kann. Allerdings reichte es gegen einen stark aufturnenden Gast nicht und so wechselten nochmals vier Punkte ins gegnerische Lager. Nichtsdestotrotz konnte sich das höher als erhoffte Halbzeitergebnis von 28:13 mehr als sehen lassen.

Kunstturnen Bundesliga: So ging die Begegnung KTV Ries gegen die TG Allgäu aus

Nach der Pause ging es direkt am Sprung weiter, dem zweiten Gerät, bei welchem der KTV nur ein Remis und nicht der Sieg gelang. Gestartet wurde hier mit Clemens, welcher zwei Punkte an seinen Gegner abtreten musste. Lucas konnte hingegen drei Punkte in seinem Duell gewinnen. Und die Überraschung des Abends gelang Noah Lang, welcher bei seinem ersten Einsatz in der zweiten Bundesliga, einen sehr starken Sprung zeigte und damit vier Scorepunkte für seine Mannschaft holte und damit das höchste Rieser Ergebnis an diesem Gerät. Den Abschluss machte dann Sven, welcher leider stürzte und so seinem Kontrahenten fünf Punkte überlassen musste.

Am Barren gelang es den Nördlinger Turnern dann mit 14:0 nochmals ein deutlicher Sieg, welcher ein großen Schritt in Richtung Wettkampfgewinn war. Lucas durfte als erster Rieser ans Gerät und schaffte es mit seiner fehlerfrei vorgetragenen Kür, ein Remis zu erzielen. Daniel Wegert, bei seinem ersten Einsatz an diesem Abend, legte ebenfalls eine blitzsaubere Übung hin und sicherte damit die ersten vier Punkte. Auch Maximilian und Gustav leisteten sich keine Unsicherheiten, was den Kampfrichtern Anlass zu großem Punktabzug gegeben hätte. Und so endeten beide Duelle mit jeweils fünf gewonnenen Scorepoints, was den Vorsprung der KTV auf 29 Puntke anwachsen ließ.

Konzentration lässt auch zum Schluss nicht nach

Der Zwischenstand vor dem abschließeneden Reck lautete somit 49:20 und machte eine Niederlage nur noch theoretisch möglich. Aber auch hier ließen die Turner der KTV nicht nach und sicherten sich mit 6:4 noch den Gerätesieg. Gustav legte mit einer simplen aber sehr sauberen Übung vor, welche zwei Punkte einbrachte. Die musste Lucas postwendend seinem Opponenten überlassen, den das Kampfgericht in dieser Paarung besser sah. Mit vier Punkten verließ Lukas nach einer gelungenen Vorstellung, sein Duell als Sieger. Und auch Maximilian zeigte zum Abschluss nochmals eine starke Übung, musste aber seinem Gegner nochmals zwei Punkte abtreten.

Weiter im Rieser Sportpark geht es dann am 14. November gegen die TG Hanauerland. Hierfür können auch schon die Karten über die Homepage der KTV (ktv-ries.de) erworben werden.

